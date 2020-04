Mercato OM: « Je regrette la vente de Kevin Strootman ! »

Entraineur de l’AS Rome entre 2017 et 2019, Di Francesco a ramené le club romain en demi-finale de Ligue des Champions. Dans son équipe, il y avait un certain Kevin Strootman dont il a regretté son départ à l’OM…

En 2018, l’AS Rome et Di Franseco atteignent la demi-finale de Ligue des Champions et s’inclinent face au futur gagnant, Liverpool. La saison qui suit, l’entraineur italien est limogé suite aux mauvais résultats de son équipe. Il a expliqué cette mauvaise série par la vente de Nainggolan et du joueur marseillais Kevin Strootman, qui a rejoint l’OM au mercato estival en 2018.

Strootman aidait à transmettre aux autres ce que je demandais à l’équipe– Di Francesco

Il s’est confié au média Sky Sport :

« J’ai pu transmettre mes idées aux joueurs, et c’est ainsi que ce match a eu lieu. Malheureusement, ce n’est pas quelque chose que j’ai pu faire à Sampdoria. Les souvenirs que j’ai de cette saison sont magnifiques. C’est dommage la façon dont la demi-finale (contre Liverpool) s’est déroulée : nous méritions plus. Le milieu de terrain de Strootman-Nainggolan-De Rossi était un excellent milieu de terrain, avec de grandes qualités techniques et mentales. Je regrette d’avoir accepté de vendre Nainggolan et Strootman. D’un point de vue émotionnel, surtout pour la formation, ils étaient importants. Ils ont aidé à transmettre aux autres ce que je demandais à l’équipe. C’était quelque chose qui nous manquait en 2018-2019, ils nous manquaient » Eusebio Di Francesco— Source: AS Romas Press