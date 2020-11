OM : « J’aime beaucoup Marseille et j’aime beaucoup le PSG. »

Au micro de RTL, le ministre de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer a confié qu’il était à la fois supporters de de l’OM et du PSG…

Le ministre de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer s’est exprimé sur les ondes de RTL. Il a notamment expliqué pourquoi il aimait à la fois l’Olympique de Marseille et le Paris Saint Germain.

la rivalité OM / PSG a été construite de manière un peu artificielle — Blanquer

« Je suis un cas particulier. J’aime beaucoup Marseille et j’aime beaucoup le PSG. Il y a des raisons de ma vie pour cela mais c’est comme çà. je n’ai jamais considéré que la rivalité entre les deux clubs correspondait à quelque chose de solide parce qu’elle a été construite de manière un peu artificielle je trouve au début des années 90. Moi j’ai aimé Marseille quand j’ai commencé le foot dans les années 70 lorsqu’ils ont remporté le doublé. Et puis j’aime bien le PSG car c’est ma ville. Ce sont deux équipes qui ont une belle personnalité et je les aime toutes les deux. » Jean-Michel Blanquer – Source RTL

