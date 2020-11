OM : Le bras droit de Villas-Boas donne la raison du manque de jeu, et ce qui va relancer la machine…

L’OM a du mal à retrouver ses valeurs collectives cette saison. Interrogé par la Provence, le fidèle adjoint d’André Villas-Boas, Daniel Sousa affirme que le Covid a de grosses conséquences sur l’équipe.

Dans un entretien accordé à la Provence, Daniel Sousa a tenté d’expliquer le début de saison médiocre en termes de jeu. Entre la préparation tronquée et l’absence de public, le Covid impacte énormément l’OM selon Sousa. Par contre, le bras droit d’AVB estime qu’une série de victoires redonnera confiance au groupe…

« La réponse que nous devons apporter doit être collective. Mais on ne peut pas comparer avec la saison dernière pour plusieurs raisons. La principale est le Covid, et cela a tout changé. La préparation, la quantité de matches, les joueurs testés positifs, les reports, l’absence du public… Si les supporters avaient été là contre Manchester City, ils nous auraient poussés. Pour un club comme l’OM, plus que tout autre en France, c’est difficile. Ça nous affecte beaucoup à mon avis. (…) Il nous manque de la fluidité dans les 30 derniers mètres. Mais si on enchaîne une bonne série de résultats, la confiance reviendra. À Porto, par exemple, on a eu souvent le ballon. Par rapport au résultat, on ne fait pas un si mauvais match et Porto a été très efficace. Mais oui, on veut améliorer beaucoup de choses. » Daniel Sousa – source : La Provence (23/11/2020)