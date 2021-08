À trois jours de la reprise du championnat, Steve Mandanda a accordé une interview dans les colonnes de La Provence. Un entretien où il a évoqué sa concurrence avec Pau López et ses ambitions avec l’OM cette saison.

Titulaire indiscutable dans les cages olympiennes l’OM depuis de nombreuses années, Steve Mandanda est sur le point de débuter sa quatorzième saison sous la tunique phocéenne. Mais cette saison, il devra faire face à la concurrence avec Pau López. Prêté avec option d’achat cet été, le portier espagnol a été recruté par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli afin de préparer la succession de Steve Mandanda pour les saisons à venir. Son option d’achat deviendra obligatoire s’il dispute au moins 20 matches cette saison. À trois jours de la reprise du championnat, il dit bien vivre cette concurrence.

« La concurrence, pour parler de Pau López qui vient d’arriver, c’est normal. Dans chaque équipe qui veut jouer le haut du tableau, tous les postes sont doublés, nous ne sommes pas les seuls. Yohann Pelé n’étant plus là, il fallait recruter un gardien. J’avais eu une discussion avec Pablo Longoria la saison dernière, je savais que quelqu’un devait arriver. J’ai 36 ans, je ne vais pas rester indéfiniment, le poste de gardien de but ne m’appartient pas et, à un moment donné, il faudra que je parte. Mais je suis encore là ! Je vais jouer le maximum de matches que le coach me fera jouer et essayer de prendre un maximum de plaisir pour finir du mieux possible. C’est une évolution normale. À un certain âge, à un certain niveau, il faut du changement. Je le vis très bien, parce que j’en avais parlé en amont avec Pablo. Ce qui se passe ne me surprend pas. C’est bien pour tout le monde qu’il y ait du nouveau… » Steve Mandanda – Source : La Provence (05/08/2021)

J’aimerais revivre un titre avec l’OM – Steve Mandanda

Dans la suite de l’entretien, Steve Mandanda s’est dit très heureux d’avoir retrouvé les supporters de l’OM au Vélodrome lors du match amical face à Villarreal. Avant la fin de sa carrière, il aimerait revivre un titre avec l’OM pour le fêter avec les supporters.

« Revoir le stade ainsi, même rempli seulement à moitié, c’était fort. L’ambiance était extraordinaire, un an et demi après. Nous avons hâte de remplir le stade et d’y partager le plaisir avec les supporters. Ils sont tellement à fond que même la moitié du stade sonne plus fort que n’importe où en Ligue 1. Ça nous incite encore plus à retrouver une vie normale et qu’on ne nous enlève pas nos supporters. J’aimerais revivre un titre avec l’OM, c’est tellement beau ! Nous avons une telle ville, un tel public de passionnés que j’aimerais gagner et partager ce bonheur avec les supporters. » Steve Mandanda – Source : La Provence (05/08/2021)