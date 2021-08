OM – Villarreal (2-1) : Ambiance de folie pour le retour des supporter au Vélodrome !

Football Club de Marseille a eu la chance de participer à ce retour des supporters au Stade Vélodrome ! Toute l’équipe a tenté de vous faire vivre l’ambiance de folie qui régnait dans les travées de l’antre marseillaise.

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille recevait le Champion d’Europe en titre : Villarreal, vainqueur de la dernière édition de l’Europa League. Les Espagnols se sont inclinés sur le score de 2-1. L’OM a pu profiter d’un Payet des grands soirs, d’un Guendouzi très en forme et d’une défense ultra solide composée de Luan Peres, William Saliba et Leonardo Balerdi.

Mais la vraie star du soir était le retour des supporters ! Après près d’1 an et demi sans pouvoir venir encourager leur équipe, les fans de l’OM ont mis l’ambiance et n’ont pas cessé de chanter dans les travées. Football Club de Marseille a tenté de vous faire vivre cette expérience sur les réseaux sociaux en postant plusieurs photos et vidéos.

REPERAGE POUR GUENDOUZI ET LES AUTRES RECRUES !

LES RECRUES REPRÉSENTÉES PAR LEURS DRAPEAUX

IL Y AVAIT DU MONDE AU VELODROME !

LES SUPPORTERS ONT MIS LE FEU DÈS LE DÉBUT !

LE RETOUR DE JUMP, LA MYTHIQUE MUSIQUE DU VELODROME !

LE PREMIER BUT ET LE STADE EXPLOSE DE JOIE !

Coup franc dévié de Payet et 1-0 pour l’OM ! Fumis en virage nord 🔥🔥🔥 #OMVIL pic.twitter.com/d4RcvD5qf6 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 31, 2021

LE SECOND BUT SIGNÉ PAYET QUI ENFLAMME LES SUPPORTERS !

Under sert Payet, qui contrôle et frappe parfaitement 2-0 ! Le stade explose 🌋 #OMVIL pic.twitter.com/U8xls4XjYq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 31, 2021