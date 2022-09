OM : « J’apprend beaucoup défensivement avec Tudor »

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Issa Kaboré est revenu sur la relation qu’il entretient avec Igor Tudor et sur le parcours de l’OM en Ligue des Champions.

Arrivé à l’OM cet été en provenance de Manchester City, Issa Kaboré doit pour l’instant se contenter de bout de matchs. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, le jeune burkinabé explique qu’il communique beaucoup avec son entraîneur, Igor Tudor. Le défenseur marseillais est aussi revenu sur les deux premiers matchs de l’OM en Ligue des Champions. Il regrette le manque de réussite du club phocéen mais croit encore à la qualification pour les huitièmes de finale.

« On parle de ce que je dois faire, de comment progresser. J’écoute beaucoup et je regarde pour appliquer tout ce qu’il demande. Il m’apprend beaucoup aussi défensivement. (…) La Ligue des Champions, c’est une grande compétition. Je pense que nous avons très bien abordé les matchs. Mais c’est sûr que ce ne sont pas les résultats que l’on voulait. Je pense que la chance ne nous a pas souri lors de ces deux matchs. Je pense qu’on n’a pas bien entamé, mais je crois encore en la qualification. » Issa Kaboré – Source : Foot Mercato (23/09/2022)

Issa Kaboré à l’OM, c’est incroyable ! le coté droit de Marseille est surpuissant

« Issa Kaboré à l’OM, c’est incroyable ! le coté droit de Marseille est surpuissant. Pendant 90 minutes, il peut faire très mal, c’est une vrai machine, un soldat comme vous les aimez les supporters marseillais. Tu peux lui mettre des coups, il se relève toujours, c’est un battant. Il a pas peur d’aller au duel et en plus de ça il va très vite. J’ai essayé de lui apprendre quelques choses sur les placements défensifs. Il a encore une belle marge de progression. Les changements entre Clauss et Issa sur le coté droit à Marseille, ça peut faire très mal. Il a pas peur de recevoir des critique, il est très fort mentalement pour son âge. Marseille a vraiment fait un super coup avec lui. C’est juste quand j’entend qu’il sera doublure que ça me fait grincer des dents. Ils ont deux pistons droits de très haut niveau. » Adil Rami – Source : Snapchat (17/08/2022)