Lors du débat FAQ du 14 mars, notre journaliste Nicolas Filhol a donné sa composition probable contre Reims. Il en attend beaucoup des joueurs Marseillais après le nul face à Strasbourg.

L’OM se déplace à Reims ce dimanche 19 mars pour la 28ème journée de Ligue 1 (20 h 45). Meilleure défense du championnat à l’extérieur, les joueurs d’Igor Tudor devront gagner face à une équipe qui n’a pas perdu depuis la huitième journée, le 18 septembre, face à Monaco (0-3).

Une réaction de la part des joueurs Marseillais est importante. La victoire face à Rennes après les deux défaites consécutives, face à Paris en championnat (0-3) et Annecy en Coupe de France (2-2, 6-7 tab) était porteuse d’espoir. Après le nul face à Strasbourg (2-2), les Marseillais doivent impérativement ramener les trois points pour ne pas se faire rattraper par Lens (à deux points) et Monaco (à cinq points) et rester dans la course à la deuxième place.

Tu retombes dans tes travers

Samuel Gigot, de retour face à Strasbourg, après près d’un mois loin des terrains en raison d’un problème à la cheville, a remplacé Sead Kolasinac à la 60ème minute. Il pourra donc être titulaire face à Reims.

J’attends une grosse réaction

« Quelle défense pour dimanche ? Je pense qu’on va avoir notre ami Gigot qui va être surement titulaire, il a rejoué un bon moment face à Strasbourg, donc Gigot avec Mbemba et surement Bailly dans l’axe, je pense que ce sera notre défense. Ce sera un super match, hâte de voir ce match dimanche. J’attends une grosse réaction de l’OM parce que là on attendait une réaction après l’élimination face à Annecy, tu es allé gagner à Rennes même si ce n’était pas dingue dans le jeu. Là tu retombes un peu dans tes travers, bon tu n’as pas de chance parce que Strasbourg ils poussent et ont des occasions mais les deux buts sont un peu étonnants. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (14/03/23)

