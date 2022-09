OM : « J’aurais aimé faire les roulettes de Zidane ! »

Eric Di Meco s’est prêté au jeu du « tu préfère? » diffusé sur les réseaux de RMC Sport. Comme à son habitude, l’ancien défenseur de l’OM n’est pas en reste de punchlines à tout va!

« 93, c’est le summum de ma vie ! »

Dans cette vidéo de plus de 6 minutes, Eric Di Meco est revenu sur ce que représentent pour lui le titre de 93 avec l’OM et sa relation avec Bernard Tapie en réponse à la question « Bernard Tapie ou Pape Diouf ? » posée par le journaliste :

« Le titre de 93 c’est le summum de ma vie ! Même pas de ma carrière mais de ma vie, on m’en parle encore aujourd’hui. C’est même peut-être pour ça que je suis dans les médias donc on va pas renier ça ! » Eric Di Meco – source : RMC Sport – 26/09/2022

« Je pars du principe qu’avoir côtoyé pendant 6 ans Bernard Tapie a été un grand privilège dans ma vie parce que c’était un homme exceptionnel avec ses qualités et ses défauts. Le côtoyer reste une expérience unique dans ma vie d’homme et de joueur ». Eric Di Meco – source : RMC Sport – 26/09/2022

Cantona ou Papin ? Roulette de Zizou ou tacle de Di Méco ? Avec ou sans cheveux ?

Dans le reste de la vidéo, le désormais chroniqueur/commentateurs revient sur des sujets plus légers. Il aborde entre autres sa relation avec ses anciens coéquipiers Eric Cantona et Jean-Pierre Papin, son geste technique préférentiel ainsi que sa coupes de cheveux qui a bien changé en 30 ans !

« Jean-Pierre il m’a fait gagner tellement de matchs ! Souvent quand je le croise je lui dis : Ma première maison, c’est grâce à toi que je l’ai achetée ! J’avais une relation particulière avec Canto ! On faisait chambre ensemble à l’OM et en EdF, on a fait quelques coups pendables ! » Eric Di Meco – source : RMC Sport – 26/09/2022

« J’aurais aimé faire les roulettes de Zidane ! J’en ai fais un peu au début de ma carrière car j’ai joué attaquant mais pas comme Zizou ! C’est pour ça que je suis allé derrière d’ailleurs. » Eric Di Meco – source : RMC Sport – 26/09/2022

« Ce sont les évolutions de la vie ! En tout cas pas Di Méco sans cheveux parce que je commence à les perdre et ça me gonfle ! Peut que je me suis fait remarquer par mes tacles mais aussi grâce à ma chevelure, je ne renie pas ! Même si aujourd’hui, ma fille me chambre quand elle voit des vieilles photos. Des fois ça pique un peu ouai. » Eric Di Meco – source : RMC Sport – 26/09/2022