OM : « Je préfère jouer avec des mecs comme Sanchez (plutôt que Brandao) »

Alexis Sanchez a mis tout le monde d’accord depuis son arrivée à Marseille. Si au moment de son officialisation, certains doutaient, aujourd’hui tout le monde remarque la nouvelle jeunesse de l’attaquant chilien. Mathieu Valbuena adore son profil et aurait aimé jouer avec lui.

Sanchez pue l’intelligence, la technique

À l’image des supporters Marseillais, Mathieu Valbuena est, lui aussi, sous le charme d’Alexis Sanchez. Pour lui, il correspond parfaitement à l’identité du club et de la ville de Marseille. « Marseille respire le football et Sanchez lui correspond parfaitement, ainsi qu’au projet mis en place par l’OM« , a-t-il ajouté dans un entretien accordé à La Provence.

L’ancien milieu de terrain olympien n’a pas peur de dire que le chilien est l’âme de ce club et que les dirigeants doivent tout faire pour le garder une saison de plus. Il faut que l’OM soit ambitieux en Ligue des Champions afin de le conserver. Valbuena comprend que Sanchez se pose des questions sur son avenir, surtout par rapport aux résultats décevants de l’OM en Coupe d’Europe cette saison, « Sanchez voulait vraiment briller sur la scène européenne, il était venu pour ça. Il n’a même pas eu la possibilité de jouer la Ligue Europa ».

Sanchez joue en déviation, bouge, est intelligent, apporte beaucoup de mobilité

« Un joueur de son expérience, passé par des grands clubs, donne de la force à ses partenaires qui ont parfois douze ou treize ans de moins que lui. Ces derniers sont obligés de faire pareil que lui, sinon ils vont se dire que ça la fout mal de moins courir que lui. Tout le monde se met au diapason. Oui j’aurais aimé jouer avec lui. Il joue en déviation, bouge, est intelligent, apporte beaucoup de mobilité. Quand on a été champion de France, on avait un attaquant d’un tout autre profil, Brandao. Il pesait sur les défenses, obtenait des fautes, était chiant à jouer. Je préfère jouer avec des mecs comme Sanchez. Tu peux faire des une-deux avec lui, il pue l’intelligence, la technique. Mais on peut avoir tous les types de profil dans une équipe, c’est ce qui fait la beauté du football. » Mathieu Valbuena – Source : La Provence (21/03/23)

