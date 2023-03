OM : « J’avais l’impression d’avoir trahi l’équipe »

Éliminé dès la phase de groupe de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille pourra nourrir des regrets. Sead Kolasinac a eu la balle de match contre Tottenham qui aurait pu offrir la qualification à son équipe. Il revient dans objectif match sur cette occasion qui aurait pu changer la saison marseillaise.

Recruté en janvier 2022 en provenance d’Arsenal, Sead Kolasinac est devenu au fil des matchs un élément essentiel de l’effectif marseillais. Si sa saison est dans l’ensemble très satisfaisante, il y aura tout de même quelques regrets dans le bilan final et notamment cette occasion ratée contre Tottenham lors de la sixième journée de la phase de groupe. Kolasinac aurait pu donner la victoire à l’OM et ainsi leur offrir la qualification mais le défenseur bosnien a trop croisé sa tête qui d’attrapera pas le cadre. Les marseillais finiront par s’incliner contre les Spurs et quitteront la compétition dès le premier tour. Dans Objectif Match, l’ancien défenseur d’Arsenal revient sur cette action qui aurait pu changer sa saison et celle de son équipe.

Soit tu tombes dans un puits sans fin, soit tu te relèves

« J’avais l’impression d’avoir trahi l’équipe en ratant cette occasion. Mais dans ce cas tu a seulement deux options, tu peux tomber dans un puits sans fin ou tu te relèves et tu as de la personnalité pour te dire que tu doit travailler encore plus dur. J’ai reçu le soutien de mes coéquipiers (..) ça m’a beaucoup aidé. » Sead Kolasinac – Objectif Match (29/03/2023)

Il est rentré dans la peau du marseillais

Il a des très bons déplacements sur le terrain. Il va là où on a besoin de lui. En début d’année, on se disait qu’il n’avançait pas, on remettait en doute sa condition physique, aujourd’hui, il s’est transformé. Il est rentré dans la peau du marseillais. Il est totalement dans l’esprit de la ville. Il est dans la vrai vie. C’est un joueur exemplaire. Il arrive avant et repart après. Il applique les consignes de son entraineur. C’est un joueur très sérieux. » Jean-Charles De Bono – Football Club de Marseille (20/03/2023)