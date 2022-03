OM : « Je n’ai pas changé d’avis sur Eyraud »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce Lundi consacré à l’ancien président de l’OM Jacques Henri Eyraud que l’on annonce sur le départ définitivement. L’ancien joueur de l’OM et consultant de FCM Jean Charles de Bono donne son sentiment sur les changements à l’OM depuis son éviction l’an passé.

Jacques Henri Eyraud a quitté la fonction de président de l’OM il y a un peu plus d’un an pour occuper un poste obscure de représentant du club marseillais auprès des instances du football loin de la cité phocéenne. Il pourrait prochainement définitivement quitter l’Olympique de Marseille. Pour l’ancien joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono, l’OM se porte beaucoup mieux depuis que Pablo Longoria occupe son poste. A voir en vidéo ci-dessus.

A lire : OM : Payet répond aux polémiques en publiant une vidéo (vraiment drôle)

C’est un joueur de haut niveau – JCDB

« Depuis qu’il n’est plus là, on gagne… Je suis très content qu’il ne soit plus à Marseille. Il fait son travail de l’ombre peu importe, je me rend compte d’une chose c’est qu’il y a beaucoup moins d’histoire depuis qu’il est parti et de biens meilleurs résultats. Alors qu’il reste ou il est c’est pas plus mal. la semaine dernière il y a eu des échanges entre les supporters, l’entraîneur, et la direction et bien cela a été réglé très rapidement. Ça ne dégénère pas , il y a du dialogue, des échanges. On a aujourd’hui un président qui aime l’OM et il faut aussi le dire. Je n’ai pas changé d’avis sur Eyraud. Ce n’est pas une personne qui peut apporter du bien à l’Olympique de Marseille, et à ses supporters ». Jean Charles de Bono – Source : Football CLub de MarseilleA lire aussi : Mercato concurrents OM : Cette pépite de l’AS Monaco affole l’Europe ?

Retrouvez ci-dessous l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi.