OM : « Je ne comprends pas cette volonté de Villas-Boas de jouer comme ça »

Invité dans le Podcast de l’After Marseille proposé par RMC Sport, notre journaliste Mourad Aerts a donné son sentiment sur le jeu proposé par André Villas-Boas. Il ne comprend pas le choix du coach portugais d’évoluer aussi bas sur le terrain cette saison.

Invité à participer au podcast spécial OM, l’After Marseille sur RMC Sport, le journaliste de FootballclubdeMarseille.fr Mourad Aerts a évoqué le jeu très défensif proposé par André Villas-Boas cette saison.

A lire aussi : OM – Roustan : « Faudrait qu’André Villas-Boas arrête de jouer les persécutés… »

« Je pense que le problème à l’OM c’est l’animation. Tous les entraîneurs te le disent d’ailleurs quand on leur demande pourquoi ils ne font pas jouer untel ou untel… Le gros problème cette année c’est cette animation en bloc bas avec des joueurs lents en attaque. Il faudrait des appels incessants, du dynamisme et de vitesse, mais ni Payet, ni Benedetto, ni Thauvin ne sont des attaquants dynamiques qui font ce que peuvent faire par exemple les attaquants de Lille. Benedetto il est recruté à la base pour jouer dans un bloc haut dans une équipe qui a le ballon dans le camp adverse. Ça on ne le fait plus du tout, donc lui déjà il est à contre emploi, comme Payet. Ton but c’est de défendre, et de piquer en contre c’est ça qui me gène. On a n’a pas joueurs pour évoluer comme ça. C’est pour ça que je ne comprends pas cette volonté jouer ainsi. En Ligue 1 on réussi à gagner comme ça car on a des joueurs largement au dessus de la moyenne pour ce championnat. » Mourad Aerts – After Foot