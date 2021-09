OM : « Je ne comprends pas la sortie de Guendouzi »

Tenu en échec dans les derniers instants de la rencontre face au Lokomotiv Moscou, l’Olympique de Marseille perd deux points précieux dans la course à la qualification en Ligue Europa. Lionel Charbonnier n’a pas compris certains choix de Sampaoli dont la sortie de Guendouzi en fin de match.

L’Olympique de Marseille maîtrisait la rencontre face au Lokomotiv Moscou et pensait repartir de Russie avec les 3 points. Toutefois, le scénario de la rencontre ne s’est pas passé comme prévu. En effet, alors que l’OM a été en supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure, les joueurs de Jorge Sampaoli ont concédé le nul en toute fin de rencontre.

C’est une contre-performance pour l’OM – Lionel Charbonnier

Dans l’After Foot sur RMC, Lionel Charbonnier n’a pas compris certains choix opérés par Jorge Sampaoli dans les dernières minutes. Parmi eux, la sortie de Mattéo Guendouzi.

« Je suis étonné de cette statistique, de savoir que l’OM a gagné autant de duels que le Lokomotiv Moscou. Je suis étonné parce que je trouve qu’il y a eu énormément de récupérations. Et si l’OM est nettement meilleur cette année c’est parce qu’il y a beaucoup de récupérations hautes. Tout le monde travaille bien, je suis vraiment étonné de cette statistique. Je pense que si l’on regarde les zones de récupération, là où l’OM a été très fort, c’est dans le bloc médian voire haut pour récupérer les ballons. Et les Russes c’est en position basse, c’est là où l’OM a pêché. Notamment en première mi-temps dans la dernière passe, ça manquait de percussion, ça manquait de courses vers l’avant, ça a été corrigé. Si on avait eu le même OM que contre Monaco, on n’aurait pas eu cette statistique là. C’est une contre-performance pour l’OM car à 11 contre 10 et cette sortie de Guendouzi, je ne la comprends pas trop. » Lionel Charbonnier – Source : L’After Foot RMC (16/09/2021)

On n’a pas le droit de faire le résultat que l’on a fait ce soir — Mattéo Guendouzi

« C’est clairement une énorme déception, car on a maitrisé le match de la première à la 86 ou 87e minute. On se prend un but con, on n’a pas su gérer la seule occasion qu’ils ont eu en seconde mi-temps. On n’a pas réussi à marquer le second but et on s’est fait punir. C’est le football, on va apprendre de ça. On n’a pas le droit de faire le résultat que l’on a fait ce soir. On a des situations pour marquer, 3, 4 voire 5 buts même. On ne l’a pas fait et c’est le football tu peux te faire punir si tu ne fais pas la différence. On n’a pas été intelligent, on aurait du les faire courir d’avantage le ballon à 11 contre 10. Un gout d’inachevé ce soir. Le système est très bon, on fait un bon match, on maitrise bien. Oui on attend Milik, il marque beaucoup de buts, mais d’autres joueurs ont marqué en son absence, on a une force collective. » Mattéo Guendouzi – source : RMC Sport (16/09/2021)