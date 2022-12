Peu utilisé cette saison, Gerson a eu des envies d’ailleurs en voyant le mercato hivernal approcher. Le numéro 8 ne convient pas au système de jeu d’Igor Tudor et n’a joué que 541 minutes cette saison : un faible temps de jeu qui l’a empêché d’être sélectionné par Tite pour la Coupe du Monde au Qatar.

Tout a commencé avec une déclaration en off de Marcao, le père et agent de Gerson. Ce dernier avait évoqué l’envie de son fils de retourner au pays, plus particulièrement dans son club de cœur, Flamengo.

Des négociations ont été engagées avec le club brésilien mais aucun accord n’a été trouvé à ce jour à cause du montant trop élevé demandé par la direction marseillaise.

Cependant, le joueur aurait trouvé un accord salarial avec Flamengo. Attendu cet après-midi à la Commanderie, il ne s’est pas présenté à l’entraînement selon des informations de Guillaume Tarpi.

Reste à savoir si Igor Tudor est favorable à sa réintégration dans la rotation et si le joueur est déterminé à prouver sa valeur.

Des questions qu’a soulevé le chroniqueur Jean-Charles de Bono dans l’émission Débat Foot Marseille.

« Gerson, je pense que c’est un joueur qui a d’énormes qualités. Mais il y a une cassure avec Tudor, et la cassure c’est difficile à un moment de la resouder. Il sait très bien que s’il revient, il sera pas dans les petits papiers du coach. Imagine que Tudor aujourd’hui il va dire à tout le monde « je me suis trompé sur Gerson » ça m’étonnerait. Est-ce que le joueur va accepter toute ces conditions ? Quand tu as une grosse embrouille entre un entraîneur et un jouer, c’est très compliqué. Tu peux revenir, parce que je pense pas aussi que Gerson ait un mental d’acier. Pour revenir très fort, pour t’imposer, si même il ne te met pas à ton poste, c’est un peu plus compliqué pour lui. Parce qu’il a un jeu assez atypique, c’est pas du tout dans le registre que Tudor recherche. On pense que ça pourrait faire l’affaire. Mais est-ce que Tudor a la même vision que nous ? Non, il n’a pas la même vision. En plus, d’être parti au Brésil, dans sa tête, il était là-bas, il était plus à Marseille. Là aujourd’hui il va revenir avec un temps de retard ? C’est compliqué. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022

