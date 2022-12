Gerson et son retard, Thuram bien trop gourmand ? Et les premières images de la reprise… Les 3 infos OM de ce jeudi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Gerson a manqué son retour, Thuram bien trop gourmand et les premières images de la reprise.

Gerson en retard à cause de problèmes persos

Selon les information du journal La Provence, Gerson (25 ans) n’a pas assisté à la reprise de l’entraînement avec l’Olympique de Marseille ce mercredi. Le milieu de terrain, en instance de départ, avait été autorisé à rentrer au Brésil pour finaliser son transfert à Flamengo. Celui-ci n’ayant toujours pas abouti, le brésilien était donc attendu au centre RLD hier. Son absence a fortement agacé les dirigeants marseillais qui devraient le sanctionner financièrement.

A en croire les dernières informations récoltées par le média SportMed, l’absence du milieu de terrain de l’OM serait liée à de « sérieux problèmes personnels ». Le média précise également que le club avait été prévenu de son absence mais la direction olympienne ne lui avait pas accordé de dérogation.

Longoria veut 20 millions d’euros pour Gerson

Un bras de fer va-t-il être engagé entre les deux parties dans les jours et semaines à venir ? Gerson qui n’entre plus dans les plans d’Igor Tudor représentait cet été la plus grande valeur marchande de l’Olympique de Marseille. L’OM joue donc gros sur ce dossier. Un départ au mercato est plus que jamais d’actualité, reste à savoir à quel prix ? Pablo Longoria espérait au moins 20 millions d’euros, une somme que Flamengo n’est visiblement pas prêt à mettre. Le dossier pourrait donc traîner en longueur…

Dans l’émission Débat Foot Marseille cette semaine, notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean-Charles de Bono évoquait l’avenir de Gerson :

« Gerson, je pense que c’est un joueur qui a d’énormes qualités. Mais il y a une cassure avec Tudor, et la cassure c’est difficile à un moment de la resouder. Il sait très bien que s’il revient, il sera pas dans les petits papiers du coach. Imagine que Tudor aujourd’hui il va dire à tout le monde « je me suis trompé sur Gerson » ça m’étonnerait. Est-ce que le joueur va accepter toute ces conditions ? Quand tu as une grosse embrouille entre un entraîneur et un jouer, c’est très compliqué. Tu peux revenir, parce que je pense pas aussi que Gerson ait un mental d’acier. Pour revenir très fort, pour t’imposer, si même il ne te met pas à ton poste, c’est un peu plus compliqué pour lui. Parce qu’il a un jeu assez atypique, c’est pas du tout dans le registre que Tudor recherche. On pense que ça pourrait faire l’affaire. Mais est-ce que Tudor a la même vision que nous ? Non, il n’a pas la même vision. En plus, d’être parti au Brésil, dans sa tête, il était là-bas, il était plus à Marseille. Là aujourd’hui il va revenir avec un temps de retard ? C’est compliqué. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022

Thuram attend un salaire autour de 10 M€ par an (hors primes)

Depuis sa sélection par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, Marcus Thuram a vu sa côte grimper en flèche sur le mercato. Annoncé sur les tablettes de Pablo Longoria, l’international de 25 ans semble hors de portée…

Alors que plusieurs médias italiens affirment que Pablo Longoria vise Marcus Thuram, une information confirmée par l’Equipe, ce dossier a peu de chance d’aboutir. Car premièrement la concurrence est très forte sur ce dossier et ensuite le salaire demandé par le joueur est hors norme. En effet, selon le journaliste Ignazio Genuardi, l’attaquant international exigerait 10M€ par an, soit plus de 833 000€ par mois, l’équivalent du double du plus gros salaire de l’effectif marseillais.

« Courtisé par une flopée de formations européennes, Marcus Thuram pourrait attendre l’été prochain pour faire ses valises, mais une surprise n’est pas à exclure dès cet hiver. Selon certaines indiscrétions, Tottenham pourrait tenter le coup lors du mois de janvier. En fin de contrat avec Gladbach, le Tricolore est aussi courtisé par Aston Villa, Arsenal ou encore Newcastle sur le marché anglais. Alors que les Allemands pourraient réclamer jusqu’à 20 M€ cet hiver, le joueur attend un salaire autour de 10 M€ par an (hors primes). L’ancien joueur de Guingamp et de Sochaux a aussi la cote en Allemagne (Bayern Munich en tête) et en Italie (Inter Milan notamment). En France, Nice avait tenté de le rapatrier l’été dernier, mais sans succès. » Ignazio Genuardi – source : Twitter (30/11/2022)

Dans l’émission Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol évalue la faisabilité de ce transfert.

« Thuram moi je le prendrai les yeux fermés, on le voulait déjà avant qu’il parte en Allemagne et clairement son père ne veut pas qu’il vienne à Marseille, pour lui ça va être trop compliqué. Il a réussi en Allemagne et je pense que son objectif maintenant c’est d’aller dans un meilleur club allemand. Si le Bayern lui ouvre la porte par exemple… Il y a déjà des représentants de l’Inter Milan qui sont au Qatar pour le récupérer. Il y a déjà des gros clubs qui se positionnent, moi je pense que l’OM est hors-jeu sur ce dossier. Il a très bien débuté quand il est arrivé à Monchengladbach, il a eu un creux la saison dernière et cette saison il est reparti. Il joue en pointe maintenant. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022

Les premières images de la reprise

Si 5 joueurs participent à la Coupe du Monde (Guendouzi, Veretout, Simon, Dieng et Gueye) et que Gerson n’est pas encore rentré à Marseille, le reste du groupe a repris le chemin de l’entrainement. L’OM a diffusé sur ses réseaux sociaux les premières images de cette reprise.

Les joueurs d’Igor Tudor ont effectué leur retour à la Commanderie ce lundi. Igor Tudor leur avait accordé 2 semaines de vacances à ceux qui ne participent pas à la Coupe du Monde. Ils reprendront ce lundi au centre RLD, avant un stage à Marbella à partir du 4 décembre, avec 3 matchs amicaux de prévus.

Reprise au centre RLD le 28 novembre

Stage en Espagne à Marbella à partir du 4 décembre au 11 décembre (2 matches amicaux sur place)

20 décembre : match amical contre le Nîmes Olympique

OM – Toulouse le 28 décembre

Avant ce déplacement à Monaco, Igor Tudor avait été interrogé par notre journaliste Mourad Aerts sur le programme de l’OM pendant la coupe du monde.

Il y aura des matchs amicaux

« On fera la première partie de la trêve internationale. Ensuite on ira en Espagne pendant quelques jours et il y aura des matchs amicaux. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)