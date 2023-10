OM: « Je ne sais pas d’où sort la hype Gattuso »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après six matchs sans victoire, l’Olympique de Marseille s’est relancé avant la trêve face au Havre (3-0). Les Olympiens se déplaceront ce samedi à Nice pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC Sport, Stéphane Guy a affirmé être encore neutre concernant Gennaro Gattuso.

L’OM s’est relancé face au Havre (3-0) avant la trêve internationale après une série de six rencontres sans succès. Les Phocéens se déplaceront sur la pelouse de Nice ce samedi pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Dans l’After Foot, Stéphane Guy a demandé d’être patient concernant Gennaro Gattuso.

A LIRE AUSSI: Supporters OM : « Je suis radicalement opposé à cette vision »

L’OM est une équipe calibrée pour le top 3. On attend une énorme montée en puissance

🗣💬 Stéphane Guy : « L’OM est une équipe calibrée pour le top 3. On attend une énorme montée en puissance entre cette reprise de trêve et la trêve hivernale. Il va falloir qu’ils mettent les bouchées doubles. Je suis encore neutre à propos Gattuso, on va attendre. » #RMCLive pic.twitter.com/ZUZIRVtHTv — After Foot RMC (@AfterRMC) October 19, 2023

« La préparation de l’OM avec ce match de Ligue des Champions au mois d’août a forcément été impacté alors que les Marseillais avaient repris très tard la compétition, ce qui paraissait surprenant, a-t-il souligné. J’étais très surpris après la victoire face au Havre à domicile. Exploit de Gattuso. Je rappel que le très renommé Marcelino avait battu à domicile Brest et Reims, qui sont des équipes d’un autre calibre. Je souhaite le meilleur à l’entraîneur italien. Effectivement, il a eu deux semaines pour travailler ce qui est plus confortable. Il y a un match très compliqué ce week-end. L’OM est une équipe calibrée pour le top 3. On attend une énorme montée en puissance entre cette reprise de trêve et la trêve hivernale. Il va falloir qu’ils mettent les bouchées doubles. Je suis encore neutre à propos Gattuso, on va attendre. Je ne sais pas d’où sort la hype Gattuso car battre le Havre à domicile ne m’a pas parût quelque chose d’extraordinaire », a ajouté Stéphane Guy.