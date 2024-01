OM: « Je ne sais pas sur quoi je prendrais ma revanche, mais j’ai raté une chose formidable »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après avoir raté le mondial 2022 au Qatar, Amine Harit disputera sa première CAN. L’international marocain est revenu sur ce traumatisme dans les colonnes de La Provence.

Victime d’une rupture des ligaments croisés avant la Coupe du Monde au Qatar, Amine Harit a livré son ressenti à La Provence, à quelques jours du début de la CAN 2024.

« J’ai envie de vivre ce genre d’émotions. C’est toujours la même fierté au moment de mettre ce maillot »

Un sentiment de revanche ? « Je ne sais pas sur quoi je prendrais ma revanche. Mais j’ai beaucoup de motivation, encore plus parce que j’ai raté une chose formidable, a confié Harit. Ma blessure, c’était le destin… Quand on perd quelque chose comme moi avec l’équipe nationale lors de la Coupe du Monde, on se rend compte de son importance. J’ai envie de vivre ce genre d’émotions. C’est toujours la même fierté au moment de mettre ce maillot, de chanter l’hymne national, ce sont des frissons. Je suis arrivé à maturité footballistique et personnelle, il faut que je donne l’exemple car je suis l’un des plus anciens« , a-t-il ajouté.

