OM: « je pensais que Kamara irait dans un club du top 5 »

Boubacar Kamara a officiellement signé dans son nouveau club d’Aston Villa. Un choix qui a étonné chez les supporters que ce soit sur le fond et la forme. Lors de notre émission de lundi, Jean-Charles De Bono est également revenu sur ce choix. Pour lui, le milieu défensif marseillais aurait du signer dans un club d’un standing supérieur.

Son départ était acté depuis plusieurs semaines déjà. Quand Boubacar Kamara a annoncé qu’il avait pris la décision de quitter l’Olympique de Marseille, personne autour du club n’a été surpris. En refusant de prolonger et en rejetant toutes les offres que lui a fait parvenir Pablo Longoria, le « minot » marseillais avait exprimé clairement son désir de quitter le navire phocéen. Restait donc à savoir quel club s’arracherait les services de celui qui apparait comme un grand joueur à en devenir. L’Atlético de Madrid et l’AC Milan étaient cités parmi les prétendants comme quelques clubs de Premiere League. Finalement, le joueur de 22 ans a pris la décision de signer pour Aston Villa, 14ème du championnat anglais. Un choix qui a surpris un grand nombre de supporters et de spécialistes.

Aston Villa un mauvais choix ?

Courtisé par des clubs plus prestigieux que le club de Birmingham, le joueur formé à la Commanderie a sans doute était séduit par le discours de Steven Gerrard, le coach anglais et par son staff qui sont venus observer Kamara lors du match contre le FC Nantes (3-2). Néanmoins, compte tenu du potentiel du joueur, quitter un club qui va jouer la LDC pour jouer le milieu de tableau en Premiere League est un choix osé. Pour Jean-Charles De Bono, le choix de Kamara n’est pas forcément le mielleur, l’ancien joueur de l’OM voyait le nouveau milieu des Villains dans un club du top 5 anglais :

» Cette décision elle est personnelle, il avait jugé qu’il devait partir, après on peut pas juger vraiment son choix (…) Pour lui c’est un bon choix puisqu’il l’a fait, pour moi, non, ce n’est pas le meilleur choix ! Je pense que l’Atlético, ça aurait été un bon choix, l’Olympique de Marseille, meilleur mais sincèrement je pensais qu’il partirait dans un club du Top 5-Top 6 anglais ou alors en Espagne ou en Italie, on parlait du Milan, de l’Inter, de l’Atlético, là je suis un petit peu déçu. » Jean-Charles De Bono – Source: Football Club Marseille (23/05/2022)

Se servir d’Aston Villa comme tremplin ?

Si le choix de « Bouba » peut donc paraitre surprenant, il va tout de même découvrir l’un des meilleurs championnats européens, dans une équipe qui aura forcément des ambitions la saison prochaine. Pour Franck Passi, invité de notre émission, lundi, Aston Villa ne pourrait être qu’une étape dans la carrière de Kamara :

« C'est une étape, c'est un choix. je peux pas juger parce que moi quand on me dit il y avait l'Atlético, Milan, est ce qu'ils étaient vraiment là ? Voilà, il a du voir que pour la suite de sa carrière, c'était mieux de prendre une étape de plus dans un club de moyen ordre en Angleterre, là ils jouent la relégation mais la saison prochaine, ils vont peut-être faire un gros recrutement et se retrouver milieu de tableau ou jouer les place européennes. On a du lui proposer un projet qui l'intéressait mais oui on aurait aimé le voir dans le football espagnol ou italien. » Franck Passi – Source: Football Club Marseille (23/05/2022)