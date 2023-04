OM : « Je pense que les supporters y croient et veulent pousser, c’est un message »

Quelques supporters, à la fin du match chez les Merlus, sont descendus discuter avec les joueurs. L’OM n’a pas gagné, en championnat, à Marseille depuis le 14 janvier et vient d’enchaîner un nul face à Montpellier et un à Lorient. Mais pour Yacine, supporter, l’affluence à Marseille prouve qu’ils croient encore en leur équipe.

Invité de l’émission de Football Club de Marseille, Yacine Youssfi, supporter de l’OM, a donné son avis sur l’affluence et sur le message que cela renvoie. Pour lui, si autant de monde continue de venir à chaque match, c’est qu’ils croient encore en Pablo Longoria et en son projet. Plus de 60 000 personnes sont encore attendues ce week-end, face à Troyes. Si le club était en crise, au point de ne plus avoir de projet sportif, le stade ne serait pas à guichet fermé à chaque fois.

C’est un message des supporters

« C’est assez incroyable, s’extasie Yacine Youssfi sur Football Club de Marseille. On a connu des saisons où c’était moins rempli. Les supporters reconnaissent le projet sportif qu’il y a derrière, parce que même si on est dans une mauvaise passe, il y a un vrai projet. Je pense que les supporters y croient et veulent pousser, c’est un message. »

Il ne faut pas les décevoir

Yacine poursuit : « S’il n’y avait plus de projet sportif, on ne serait pas 60 000. On serait maximum 45 000. Ca reste la passion, donc tu ne feras jamais moins à ce stade de la saison, quand tu as quelque chose à jouer, mais là ça reste un message des supporters, qui disent ‘on y croit’. Et il ne faut pas les décevoir. »

