OM : « Je suis assez confiant pour Vitinha »

Depuis quelques matchs il est un peu le sauveur de l’OM. Auteur du but victorieux contre Reims puis buteur lors de l’égalisation contre Metz, Vitinha est en forme. Lors du débrief d’après-match, Nicolas Filhol trouvait son état d’esprit très positif.

C’est le joueur en forme de ce début de saison. Vitor Vitinha, avec ses 2 buts en 3 matchs est le joueur de ce début de saison. Mais en plus de ces performances, le Portugais impressionne par sa bonne volonté et son abnégation. C’est ce qu’a souligné l’équipe de Football Club de Marseille lors du débrief d’après-match.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : ça se confirme pour Alexis Sanchez !

Une envie de prouver

Notre journaliste Nicolas Filhol aime l’état d’esprit du buteur : » Dans ses intentions on sent une grosse envie de sa part de faire une meilleure saison. Oui la chance ça se provoque et lui il est un peu dans cet état d’esprit je veux tout casser. Même s’il a pas été en réussite face au Pana, malgré tout j’aime bien sa determination. Pour l’instant il est remplaçant mais quand il rentre il donne tout on connait mieux son style de jeu maintenant c’est un joueur qui va dans les duels qui aime se battre. »

Le style de joueur qui manque à l’OM ?

Peu utilisé l’année dernière par Tudor. Les supporters ont pu se servir de son temps de jeu cette saison pour mieux analyser l’ancien joueur de Braga. C’est un joueur de surface qui est là pour frapper au but et marquer.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Riolo veut déjà mettre une recrue estivale sur le banc !

« Ça doit être ça Vitinha, un ballon dans la surface c’est but, et j’espère que ce sera ça cette saison, mais je suis assez confiant pour ce joueur. On l’a peut-être surpayé et ça n’empêchera pas que ce sera surement un bon joueur. Maintenant, il faut qu’il prenne de la confiance mais cet état d’esprit ne peut que lui permettre de réaliser une bonne saison. Aujourd’hui il est remplaçant, à voir si dans le temps il trouve une place de titulaire. », analyse notre journaliste.