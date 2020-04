OM : « Je vis le meilleur moment de ma carrière »

Le défenseur centrale espagnol de l’OM, Alvaro Gonzalez s’est très rapidement acclimaté à la ville de Marseille. Il est également devenu un cadre de l’équipe d’André Villas Boas. Au cours d’un entretien accordé à la presse espagnol il explique qu’il vit le meilleur moment de sa carrière actuellement.

Au cours d’un entretien accordé au média espagnol La Grada, le défenseur de l’Olympique de Marseille Alvaro Gonzalez a évoqué sa saison à l’OM. Il explique qu’il vit le meilleur moment de sa carrière.

La ville de Marseille vit par et pour son équipe » — Alvaro

. « Il y a 60 000 personnes dans le stade à chaque fois, et une atmosphère unique ! La ville de Marseille vit par et pour son équipe » (…) Suis-je suis au meilleur moment de votre carrière ? Je crois que oui. J’atteins les 30 ans avec une tête beaucoup plus ordonnée car je connais mes limites et mes qualités, je maîtrise ma façon de jouer, cela me permet de mieux performer sur le terrain, en plus de me sentir très bien physiquement ». » Alvaro Gonzalez – Source : Footballclubdemarseille.fr