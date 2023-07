OM : Jean-Charles De Bono craint la CAN à venir !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Cette saison 2023/24 sera coupée en deux par la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. L’OM qui compte beaucoup d’internationaux africains dans son effectif pourrait se retrouver handicapé par cette CAN qui se tiendra du 13 janvier au 11 février.

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations se déroulera du 13 janvier au 11 février, une période où l’OM ne pourra donc pas compter sur ses internationaux africains. Pierre-Emerick Aubameyang, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Chancel Mbemba, Geoffrey Kondogbia, Simon Ngapandouetnbu, Amine Harit et Azzedine Ounahi sont tous encore en lice pour une qualification à la CAN.

En plus de ces huit joueurs, Pablo Longoria travaille toujours sur le dossier Iliman Ndiaye, l’international sénégalais pourrait venir s’ajouter à cette liste. La durée d’absence des joueurs sélectionnés dépendra du parcours de chacune des nations engagées, si l’une d’entre elles va au bout, l’OM pourrait se voir privé de son ou ses joueurs, pendant au moins cinq matchs.

Jean-Charles De Bono craint cette période

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Jean Charles de Bono a évoqué sa crainte à l’approche de cette période : « Si tu constitues une équipe, que tu es content de tes joueurs et que tu sais que tu vas en perdre 3 ou 4 pendant au moins un mois, c’est un handicap. Parce que, si tu as un groupe qui tourne bien, qui gagne des matchs et que tu dois changer la moitié de ton effectif… Les dirigeants de l’Olympique de Marseille vont devoir prendre ça en compte, s’ils ne veulent pas que ça leur joue un mauvais tour. »