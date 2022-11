OM : Jean-Pierre Papin met déjà la pression aux Marseillais !

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Jean-Pierre Papin. Le nouveau conseiller de Pablo Longoria met déjà la pression à ses joueurs pour le match de Coupe de France.

Depuis ce lundi soir on connaît les adversaires de l‘Olympique de Marseille pour les 32e de finale de Coupe de France ! Il s’agira du Hyères FC qui évolue en National 2. La FFF a procédé ce lundi au tirage au sort l’OM a donc été sélectionné pour jouer face à son voisin géographiquement !

La Coupe de France doit rester un objectif car c’est l’une des plus belles compétitions — Papin

Jean-Pierre Papin qui est devenu l’un des conseillers du président Pablo Longoria a été interrogé sur ce tirage pour les 32e de finale de la Coupe de France. L’ancienne légende de l’Olympique de Marseille remet les objectifs du club sur le devant de la scène !

« C’est un court déplacement mais un match où il faut faire attention, même si cela reste plutôt un bon tirage. La dernière fois que Hyères a affronté Marseille, en 1940, Hyères avait gagné. La Coupe de France doit rester un objectif car c’est l’une des plus belles compétitions. Et puis cela qualifie pour l’Europe. Cela doit être un objectif du club. Je pense qu’on a une bonne chance » Jean-Pierre Papin – Source : FFF (21/11/22)

𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🇫🇷🏆 L’OM fera son entrée en 32èmes de finale de la @coupedefrance avec un déplacement sur la pelouse du @hyeresfc ⚔️ Rendez vous 𝙙𝙚́𝙗𝙪𝙩 𝙟𝙖𝙣𝙫𝙞𝙚𝙧 🔜 pic.twitter.com/gtKkvwsbE5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 21, 2022

La Coupe de France? On doit chercher à gagner la compétition — Longoria

« On est très satisfaits du travail fait. On voulait donner du style à l’équipe. On a une façon très identifiable de jouer, tout le monde comprend comment on joue. C’était notre objectif avec Tudor, donne une identification très forte. On a été compétitifs pratiquement à tous les matchs. C’est très difficile de jouer contre nous. On veut voyager à deux points par match, c’est un indicateur pour le podium. On est dans l’objectif. On voit des équipes comme Lens à 36 points, c’est beaucoup, on doit être conscients de la situation. L’autre chose c’est la Ligue des champions. On a été compétitifs, j’ai dit aux joueurs que j’étais fier, même si on n’est pas contents du résultat. On n’est pas contents de ne pas continuer en Europe, mais le niveau donné sur le terrain était satisfaisant. On a été à la hauteur. (…) La Coupe de France? On doit chercher à gagner la compétition. C’est très difficile, mais on a l’obligation d’être le plus compétitif possible. Ce qui nous fait vivre économiquement, c’est la qualification pour des compétitions européennes. Mais le fait de gagner des titres est quelque chose que tout le monde peut se souvenir. Gagner des titres permet de changer la mentalité des joueurs. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)