OM : Jean-Pierre Papin sort du silence et désigne le problème !

L’ancien buteur emblématique de l’OM Jean-Pierre Papin se trouve dans une situation tendue au sein du club. Dans une interview accordée à La Provence, le Ballon d’or 1991 a exprimé son incapacité à travailler avec Ali Zarrak, responsable du groupe Pro 2.

Après une lourde défaite au Vélodrome face au PSG (0-3), les tensions internes à l’OM s’exposent, notamment autour de l’équipe réserve. Bien que cette dernière occupe la première place en National 3 sous la direction de Papin, des conflits sont apparus. Selon les informations de l’Equipe, Papin aurait même signalé aux ressources humaines des ingérences dans son travail et des frictions avec Zarrak, que l’on présente comme le bras droit de Mehdi Benatia. Papin confirme lui-même cette situation dans les colonnes de La Provence, révélant des relations conflictuelles qui affectent la dynamique interne de l’équipe.

Papin affirme avoir un problème avec une certaine personne (Ali Zarrak)

« Moi j’ai un problème avec une certaine personne (Ali Zarrak). Je ne m’en cache pas. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes remplaçants. A un moment, ça clashe. Tout est cloisonné. La Pro 1 ne peut pas venir en Pro 2 sans passer par cette personne, et moi je ne peux pas aller voir la Pro 1 sans passer par lui. Excusez-moi, mais je ne dois avoir besoin de personne pour aller voir un entraîneur. (…) Ça ne peut plus durer. »

(Soit Ali Zarrak part, soit vous partez?) « C’est dans cet esprit qu’il faut voir les choses », lâche même l’ancien buteur de l’OM. « Moi j’aimerais finir ma saison, on a construit un truc magnifique avec les gamins. (…) J’ai l’impression qu’on essaie de foutre ça en l’air et c’est difficile à gérer. (…) Au fond de tout ça, le problème n’est qu’une histoire d’hommes. Ça ne va pas plus loin. »

Papin assure n’avoir aucun désaccord avec De Zerbi

Jean Pierre Papin explique toutefois n’avoir aucun problème avec Roberto De Zerbi : « Je m’entends très très bien avec Roberto De Zerbi. (…) Je connais ma mission. Je suis dans l’antichambre, OK, et j’applique tous les désidératas de Roberto De Zerbi et de son staff. À chaque fois qu’on a eu des joueurs du groupe Pro 1 (l’équipe première) qui sont descendus avec nous, on a respecté les temps de jeu demandés. À chaque fois. »

