OM : « J’en veux à Tudor ! »

Buteur face à Angers au stade vélodrome ce dimanche soir, Dimitri Payet a peut être livré son dernier match de la saison au vélodrome. Dans le débrief d’après match, nos journalistes ont évoqué la prestation du capitaine de l’OM.

Extrait de l'émission d'après match ce dimanche soir consacrée à la prestation du capitaine de l'OM Dimitri Payet face à Angers (3-1).

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Angers (3-1) ce dimanche soir lors du match de clôture de la 35e journée de Ligue 1. Auteur d’un but important, Dimitri Payet a livré une belle prestation avant d’être remplacé à l’heure de jeu. Dans notre émission d’après match sur la chaîne Youtube @footballclubdemarseille le journaliste pour les Lions de l’Atlas Hakim Zhouri a donné son sentiment sur le match du meneur de jeu olympien.

On a peut être perdu quelques points à cause de cet entêtement de Tudor

« J’en veux un peu à Tudor sur sa gestion. Même si c’est vrai qu’il ne rentre pas totalement le cadre de jeu de Tudor il a quand même cette qualité technique sur une passe, un corner, un coup franc, ce petit truc en plus qui peut permettre à l’OM de concrétiser une action. Lui donner 20 minutes, une demi heure sur un des matchs cela aurait été jouable cette saison. Pourquoi se priver de cette cartouche là ? Quand tu avais besoin d’apporter quelque chose de différent de ce que l’on a sur le terrain, c’est dommage, je me dis qu’on a peut être perdu quelques points à cause de cet entêtement de Tudor de vouloir jouer avec son effectif et de laisser les autres de côté. Pour moi c’est une mauvaise gestion, » explique ainsi le journaliste Hakim Zhouri.

