OM : Jérôme Alonzo désigne le responsable du premier but encaissé en C1 !

L’ancien gardien de l’OM et du PSG Jérôme Alonzo pense que Chancel Mbemba et Pau Lopez ne sont pas les seuls responsables de la défaite contre Tottenham en Ligue des Champions. Le chroniqueur pour la chaine l’Equipe accuse particulièrement Eric Bailly d’être fautif sur le premier but de Tottenham mercredi soir.

A lire aussi : Rothen souligne une défaillance et tacle trois joueurs de l’OM

« Bailly le laisse partir dans son dos »

Sur la chaine l’Equipe, pour laquelle il est chroniqueur, Jérôme Alonzo a décrypté le premier but encaissé par l’OM à Londres. Le brésilien Richarlison était alors complétement démarqué en plein milieu de la surface et avait tout son temps pour placer une tête imparable dans les cages de Lopez :

« Lopez n’est pas du tout en cause sur l’action. Eric Bailly est fautif. C’est lui qui laisse Richarlison. Il perd le contact visuel avec le joueur, il le laisse partir dans son dos » Source – Jérôme Alonzo – La chaine l’Equipe 08/09/2022

A lire aussi : Ex OM : Jorge Sampaoli proche de signer en Europe ?

Le temps de prendre ses marques

Sur l’action du but, on peut effectivement voir Eric Bailly marquer son attaquant dans un premier temps avant de le perdre de vue. De quoi s’attirer les foudres de Sead Kolasinac qui l’avait prévenu quelques secondes auparavant.

Nope even had Kolasinac shouting at him 🤣 pic.twitter.com/ObkFcrA2Nh — CT (@UnitedColin) September 7, 2022

Arrivé il y a quelques semaines en provenance de Manchester United, le défenseur ivoirien prend encore ses marques avec sa nouvelle équipe et un nouveau système de jeu. Espérons qu’il les prennes le plus vite possible, car à ce niveau de compétition, chaque détail compte pour espérer faire une bonne campagne de Ligue des Champions.