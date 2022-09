Rothen souligne une défaillance et tacle trois joueurs de l’OM

L’Olympique de Marseille a concédé une défaite contre Tottenham (2-0) lors du premier match de la phase de groupe de Ligue des champions. L’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco Jérome Rothen a évoqué la prestation des olympiens.

« Difficile de parler de niveau. L’OM a été rassurant d’un point de vue physique et de l’état d’esprit. Il y avait une énorme interrogation la dessus car on se souvenait des campagnes précédentes en Ligue des champions qui n’ont malheureusement pas été très glorieuse pour le club. Là il se passe quelque chose avec des joueurs de caractère, qui se battent et ont envie d’aider le club à avoir de meilleurs résultats. on a eu la confirmation qu’ils étaient prêts à faire ça; C’est bien d’avoir montré cette image là de solidarité et de combativité. Ils ont éteint Tottenham pendant 45 minutes. J’ai été déçu de la prestation de Tottenham mais c’est dû à la prestation de l’OM. Il faut mettre en avant le travail des marseillais de ce côté là. Mais ce n’est pas suffisant. Il y a eu beaucoup de louanges sur les marseillais mais ce que je ne comprend pas dans l’analyse des consultants, c’est que l’OM a répondu présent sur un aspect du match mais sur l’autre aspect, dans l’utilisation du ballon, on est aussi jugé la dessus. Qu’est ce que tu fais avec le ballon, comment tu mets l’équipe d’en face en danger ? Quand tu as la possession de la balle en première mi-temps et que tu es capable d’acculer Tottenham dans ces trente mètres, j’attends plus des joueurs offensifs et des milieux de terrain, plus de prise de risque, plus de centres. Et surtout, que ce soit Guendouzi, Veretout ou Gerson, il faut avoir plus de personnalité et surtout plus de talent…» Jérome Rothen – Source RMC Sport (08/09/2022)

