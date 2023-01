OM : « J’étais dans le vide, dans le flou total, ça m’a fait mal »

Interrogé par Canal Plus sur sa non sélection en Equipe de France pour la Coupe du Monde, Jonathan Clauss a détaillé la douleur qu’il a ressenti au moment de la liste.

Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Jonathan Clauss n’a pas été retenu par Didier Deschamps. Le piston droit ne jouant pas dans un système à 4 défenseurs, il ne collerait pas réellement à l’idée de jeu proposé par le sélectionneur des Bleus.

Ça fait mal, mais c’est juste une question d’ego — Clauss

Forcément, pour lui et les supporters marseillais, l’incompréhension régnait tant son début de saison était de qualité. Interrogé sur Canal Plus sur cette désillusion, l’ancien joueur du RC Lens a affirmé qu’il ne s’agissait pas du pire moment de sa carrière.

« La veille, je m’endors vers 23h, et à 2h du matin je me réveille. J’ai eu une mauvaise intuition, comme quand tu passes le bac. Quand tu te dis ‘à mon avis, je ne l’ai pas’. Je tourne dans mon lit, je décide d’aller sur Twitter et je vois les premières infos qui disent qu’apparemment, je serais hors course, pour un changement de système. L’adrénaline monte et je me dis : ce n’est pas possible. Je me rendors et toute la journée, j’y ai pensé. Pour une des rares fois de ma vie, je regarde le journal de 20h. Arrive la fin de liste et là, je n’avais pas de mot. J’étais dans le vide, dans le flou total pendant 1h, 1h30. Cela m’a fait mal. Le moment le plus dur de ma carrière ? Honnêtement non, il y a pire. Bien sûr qu’il y a de la déception, mais il y a bien pire que de ne pas être retenu pour une Coupe du monde. Ça fait mal, mais c’est juste une question d’ego. Quand tu fais d’un rêve un objectif… J’avais plus de peine pour mes parents, ma copine, que pour moi. » Jonathan Clauss – Source : Canal Plus (08/01/23)

🗨️ « J’avais pas de mots, j’étais dans le vide » Jonathan Clauss revient sur l’annonce de sa non-sélection pour la Coupe du Monde avec l’équipe de France ❌🇫🇷 pic.twitter.com/pKreEN1Kxf — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 8, 2023

