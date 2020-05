OM: Pour Di Meco, Villas-Boas doit prendre ses responsabilités !

Alors que l’avenir de Villas-Boas est en pointillé sur la canebière, Eric Di Meco estime que l’entraîneur portugais doit prendre ses responsabilités…

L’ancien marseillais Eric Di Meco s’est exprimé au micro de RMC sur l’avenir de Villas-Boas. Il juge qu’il doit mettre ses menaces à exécution et quitter le club.

Prendre ses responsabilités en quittant le club– di Meco

A lire aussi : OM : Riolo donne son avis sur la vente du club et la mission d’Eyraud (« de faire passer la pilule »)

« On pensait tous que Villas-Boas allait partir derrière Zubizarreta, avec une grosse pression sur le président de l’OM avec une saison prochaine difficile. Finalement, je me rends compte que dans une partie de poker où le président de l’OM n’avait pas une bonne main. Mais là, il est en train de reprendre l’ascendant avec cette tactique de mettre la pression sur AVB. En janvier, le portugais a mis la pression à son président en parlant de Zubizarreta, mais il a une vraie légitimité au près des joueurs et des supporters. Par contre à un moment donné, AVB doit prendre ses responsabilité en quittant le club. » Eric Di Meco— source: RMC