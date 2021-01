OM : Joël Cantona propose un ancien joueur de l’OM pour le poste de directeur technique !

Le dernier Débat Foot Marseille a été diffusé en direct ce lundi avec Benjamin Courmes, notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité, Joël Cantona ! Ce dernier, frère d’Eric Cantona et ancien joueur de l’Olympique de Marseille est revenu sur l’organigramme mis en place au club…

Ancien joueur de l’OM, Joël Cantona n’a pas du tout apprécié les propos du président Jacques-Henri Eyraud au sujet des supporters du club jugés trop « supporters » à ses yeux. Selon lui, c’est ce qu’il y a de vrai dans un club et il aurait fallu à JHE de ramener plus d’ancien joueur de l’OM à la direction du club…

certains joueurs viennent pour les gars qu’il y a dans le club — joël cantona

« Il y a des gens qui ont été exclus et ont bien travaillé pour l’OM. Didier Drogba ne peut-il pas être directeur technique aujourd’hui ? On aurait pu lui proposer il y a deux ou trois ans. Mais là c’est un autre degré, je pense qu’il y en a des joueurs qui ont envie de venir. Un gars comme Eric Di Meco est quelqu’un qui connait les médias. Mais lorsque un joueur veut venir et qu’il discute avec 4-5 clubs comme on le voit avec Leonardo au PSG, certains joueurs viennent pour les gars qu’il y a dans le club. Pour des joueurs qui viennent de Barcelone, Manchester United ou encore le Milan s’ils signent à Paris c’est parce que Leonardo est bon et qu’il a un aura extraordinaire. » Joel Cantona – Source : Débat Foot Marseille (18/01/2021)

