OM : Jonatan MacHardy charge Sampaoli

L’Olympique de Marseille a concédé une défaite lourde de conséquences hier soir face à Lyon (2-1) alors que le club menait au score à la mi-temps. Le consultant de RMC Sport, Jonatan MacHardy a pointé du doigt l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli qui ne tire pas le meilleur de son équipe selon lui.

Les olympiens peuvent s’en vouloir. Alors qu’ils menaient au score à la pause et semblaient dominer la rencontre ils se sont fait renverser en seconde mi-temps par une équipe de Lyon privées de nombreux joueurs.

Cette contre performance risque ainsi de peser lourd sur la suite du championnat car elle permet à Lyon de se relancer et de revenir à seulement six points des marseillais.

Sur son compte Twitter, le consultant de RMC Sport, Jonatan MacHardy n’a pas manqué l’occasion de charger l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli qui ne tire selon lui pas le meilleur de son effectif.

J’étais vraiment contre son arrivée (MacHardy)

A lire : OM : Sampaoli justifie ses choix dont celui de laisser Milik sur le banc…Honnêtement j espère qu’on va un jour réaliser que Sampaoli ne tire pas le meilleur de ce groupe. Son travail est pour l instant au mieux moyen-plus. Et ne me dites pas que je retourne ma veste : j étais vraiment contre son arrivée – Jonatan MacHardy – Source : Twitter (02/02/2022)

Au terme de la rencontre ce mardi soir, le coach olympien Jorge Sampaoli a insisté sur la perte de la maîtrise et de la possession de son équipe qui n’a pas su résoudre le problème tactique proposé par Lyon en seconde période.

On a eu l’occasion de mettre le 2-0, l’analyse serait différente — Sampaoli

« Lyon a fait ce changement tactique à 4 avec plus de monde au milieu. Ils ont pris le contrôle du match et du ballon. On a pris des buts sur des actions isolés, on a eu l’occasion de mettre le 2-0, l’analyse serait différente. On a eu une ou deux transitions au début de match. Au delà du changement tactique de Lyon, qu’il faut reconnaitre, c’est surtout la défaillance de notre équipe qui n’a pas su garder le contrôle du match. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (01/02/2022)