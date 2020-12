OM : Jonatan MacHardy pointe trois erreurs de Villas Boas !

L’Olympique de Marseille compte désormais huit points de retard sur Lille et Lyon, et sept sur le PSG. Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission l’After Foot, le consultant et supporter olympien Jonatan MacHardy a jugé la première partie de saison de l’Olympique de Marseille. Il souligne trois erreurs du coach portugais de l’OM André Villas Boas.

Après avoir enchaîné six victoires consécutives, l’Olympique de Marseille a laissé filer de nombreux points précieux lors des trois dernières journées de Ligue 1. Contre Rennes, Reims et Angers, l’OM n’a en effet pris qu’un seul petit point. Les hommes de Villas Boas se retrouvent ainsi à huit points de la première place occupée par Lyon. Marseille devra ainsi impérativement remporter ses deux matchs en retard (Lens, Montpellier) pour recoller aux équipes de tête.

Dans l’émission l’After Foot sur RMC Sport, Jonatan MacHardy a donné son sentiment sur la première partie de l’OM.

Il y a une une série de matchs avec un contenu indigent



« Enfin les résultats de l’Olympique de Marseille sont à hauteur du niveau de jeu. Cette équipe de Marseille a été à un moment donné leader virtuel de cette ligue 1, mais il fallait quand même regarder le contenu. Il y a une une série de matchs avec un contenu indigent, j’ai encore en tête cette victoire à Strasbourg où ils gagnent sur le seul tir du match, et au final le niveau de jeu de cette équipe n’a jamais été bon. Il y a eu illusion un certain temps parce que le niveau général de la Ligue 1 est très faible. Il y a trois erreurs qui ont été faites cette année qui vont certainement impacter la saison du club. La première c’est que jeu proposé par Villas depuis son arrivée. Je compte seulement à peine 6 bons matchs le reste c’est de la bouillie. La deuxième c’est la gestion du temps de jeu des joueurs, pour moi le symbole de ça c’est Michael Cuisance. Il n’a fait que l’aligner à un poste qui n’est pas le sien en numéro 10 et il a perdu confiance. Et la troisième erreur c’est cette nervosité qui est devenue un peu lourde et qui est en train de se transmettre à son groupe au fil des semaines. On a vu des joueurs nerveux et fébriles contre Angers, ça c’est très ennuyeux… » Jonatan MacHardy – Source : RMC Sport