OM : Pierre Ménès fustige Clément Turpin (qui a faussé deux matchs très importants)

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-1 contre Rennes la semaine dernière. Lille s’imposé mercredi contre Montpellier (2-3). deux matchs entachés d’énormes erreurs d’arbitrage de Clément Turpin. Pierre Ménès a donné son sentiment sur celui qui est considéré de manière incompréhensible comme le meilleur arbitre français…

Dans le débrief Ligue 1.sur Canal + Pierre Ménès a fustigé l’arbitre Clément Turpin qui a commis dernièrement de très grosse erreurs dont une aura cité très cher à l’Olympique de Marseille la semaine dernière contre Rennes (2-1)

Ça fait quand même deux matchs en 15 jours que Turpin fausse — Ménès

« Ça fait quand même deux matchs en 15 jours que Turpin fausse, lui qui est supposé, ou que la vox populi veut, être le meilleur arbitre français. Ce que j’ai toujours trouvé être une immense foutaise. On se souvient de l’expulsion de Gueye lors de Rennes-Marseille qui a totalement modifié le cours du match. Et là, Benjamin André, c’est rouge ! Et évidemment, s’il n’y a pas Benjamin André, ça change tout. Mais il faut aussi noter le grand coaching de Christophe Galtier qui l’enlève à la mi-temps. Parce qu’il faut regarder le nombre de fautes que Benjamin André commet par match. Galtier n’a pas fait une Solskjaer. » Pierre Ménès – Source: Canal +