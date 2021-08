OM : Jonathan MacHardy pointe du doigt la réorganisation tactique de Sampaoli

Après avoir concédé le match nul face à Bordeaux (2-2) dimanche soir, la réorganisation tactique de l’OM de Sampaoli en seconde période n’a pas été comprise par Jonathan MacHardy qui s’est exprimé sur RMC.

Ce dimanche soir, l’OM a été tenu en échec par les Girondins de Bordeaux au Vélodrome (2-2). Alors que les joueurs de Jorge Sampaoli menés 2-0 à la pause, ils se sont finalement fait égaliser en début de seconde période. Sur RMC, Jonathan MacHardy a avoué ne pas avoir compris la réorganisation tactique de Jorge Sampaoli en deuxième mi-temps. Selon lui, ce changement a déséquilibré l’équipe phocéenne.

« Je n’ai pas compris la réorganisation tactique de la deuxième mi-temps avec Boubacar Kamara aussi excentré, pourquoi avoir réorganisé le milieu de terrain comme ça ? Tu avais la maîtrise, même si tu n’as eu que deux occasions, mais tu avais une équipe très coordonnée sur la première relance bordelaise. Le pressing n’était plus présent après la pause, tu as manqué d’énergie. » Jonathan MacHardy – Source : RMC (16/08/2021)

Dans les 20 dernières minutes, tu as un petit peu la tête qui te tourne – Rolland Courbis

Un constat partagé par Rolland Courbis, qui selon lui, ce résultat est dû au déséquilibre dans l’effectif de Jorge Sampaoli avec un maximum de joueurs offensifs. Le technicien argentin devra faire preuve de plus de méfiance face à l’OGC Nice ce dimanche.

« Finalement, cette équipe de l’OM avec cet effectif. Si elle joue tout à fait logiquement dans un 4-2-3-1 avec un numéro 9, avec un Payet en dessous du 9, les deux jeunes (Konrad de la Fuente et Ünder) sur les extérieurs, deux milieux relayeurs et récupérateurs qui peuvent se partager le boulot puisqu’il y en a 4 ou 5 dans l’effectif et 4 défenseurs. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Dans les 30 dernières minutes, tu ne sais plus où tu es, qui fait quoi. Dans les un contre un, je regarde la faute de Balerdi. Sa faute est une faute qui manque de réflexion parce que c’est pas facile de jouer avec 3 arrières centraux pendant 1h. Dans les 20 dernières minutes, tu as un petit peu la tête qui te tourne. Moi, ce que je regarde et je suis prêt à applaudir. Je me dis : « Si je suis entraîneur avec un bel effectif, est-ce que je n’aurais pas envie de rencontrer cet OM déséquilibré ? » Sincèrement, je serais curieux de voir ce qu’il se passerait. » Rolland Courbis – Source : RMC (16/08/2021)