OM : Jordan Amavi donne de ses nouvelles !

Après des semaines d’absence sur le terrain et dans les médias, Jordan Amavi a répondu à un tweet ce samedi soir.

Selon les informations de la Chaîne L’Equipe il y a quelques jours, André Villas-Boas n’était pas enchanté de voir Jordan Amavi absent si longtemps… Le coach portugais aurait estimé que le latéral gauche ne donnait pas son maximum pour revenir en forme après des semaines d’absence.

« Je crois que Villas-Boas est un peu déçu par l’attitude d’Amavi quand même. On ne peut pas dire que Villas-Boas n’ait pas protégé et défendu Amavi vaille que vaille, coûte que coûte face aux supporters. Et là il y a quand même le sentiment que Amavi ne fait pas tout pour revenir. Villas-Boas l’a bien sorti de l’ornière, Amavi était dans l’eau jusqu’au nez… » Damien Degorre – Source : La Chaîne L’Equipe (27/01/21)

Toujours en vie frérot !

Depuis, il n’est toujours pas revenu et n’a pas donné de nouvelles via les médias ni même sur les réseaux sociaux. Des supporters l’ont donc interpellé sur Twitter afin de savoir s’il est au moins vivant ! Le latéral gauche a répondu avec humour.

