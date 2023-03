Arrivé cet hiver en provenance de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi monte en puissance. Le milieu offensif ukrainien s’est exprimé sur son adaptation et sur les ambitions du club pour la fin de la saison.

Dans un entretien accordé au quotidien « la Provence », Ruslan Malinovskyi est revenu sur son arrivée à Marseille et confirme un net changement avec ce qu’il a connu en Italie. Le milieu offensif ukrainien a donné des détails sur le style de jeu pratiqué par Igor Tudor à l’OM et affirme les ambitions du club avec qui il espère décrocher une qualification directe en Ligue des Champions la saison prochaine.

Notre objectif est de gagner chaque match

« Ce n’est pas facile de changer de pays, tout est différent. Je parle avec tout le monde, je demande des conseils… Mais j’ai vu tout de suite que l’équipe est forte, ambitieuse. On veut retourner en Ligue des champions et gagner quelque chose. Pour cela, il faut tout donner et travailler tous les jours (…). Comme je l’ai dit, le football ici n’est pas totalement différent de ce que j’ai connu à Bergame. Notre style de jeu me plaît, c’est aussi l’une des raisons de ma venue. On pratique un football dynamique, fait de pressing, le ballon voyage, l’équipe attaque en permanence. Il y a toujours des objectifs au sein d’une équipe, le nôtre est de gagner chaque match et on verra à la fin. Se focaliser sur des objectifs lointains dès maintenant est trop tôt, il y a encore trop de rencontres. Il y a Monaco et Lens juste derrière nous, on doit rester attentifs et jouer chaque match comme si c’était le dernier. » Ruslan Malinovskyi – Source : La Provence (15/03/2023)

La Ligue 1 est un championnat très physique

En conférence de presse, Ruslan Malinovskyi est aussi revenu sur ses premiers pas dans le championnat de France. Il estime qu’à défaut d’être moins tactique que la série A, la Ligue. 1 est beaucoup plus exigeante physiquement.

« La chose que j’ai sentie dès le début c’est que l’OM c’est un grand club avec beaucoup de supporters. En Italie c’est tactique. La Ligue 1 c’est très fort physiquement. Il faut être attentif tout le temps, si on joue à 10% ou 15% en-dessous de nos capacités on le paye cash. Il nous reste 12 matchs et tout peut changer à tout moment. Les points peuvent être cruciaux. A la maison il faut que l’on ne donne pas la possibilité aux adversaires de prendre des points ou même de marquer. Ce n’est pas simple d’arriver à mi-saison. je ne suis peut être pas encore à 100%. On joue en équipe, ce n’est pas les individualités qui font le jeu, je m’intègre. Mon football s’améliore, on doit avoir plus d’automatismes. On a tous le meme objectif. » Ruslan Malinovskyi – source : Conférence de presse (10/03/2023)