OM / JUMP : Akhenaton calme le jeu…

Lors d’une interview, Akhenaton, le leader du groupe IAM, avait confié qu’il aimerait changer la chanson « Jump » de Van Halen, qui accompagne l’entrée des Marseillais sur le terrain. Akhenaton a apporté des précisions sur ses propos…

Depuis 1986, l’Olympique de Marseille pénètre dans son stade avec la musique « Jump » du groupe de rock américain, Van Halen. Depuis ce hit est devenu indissociable de l’image de l’Orange Vélodrome et de l’OM. Néanmoins, ce morceau ne convient pas à tout le monde. Suite à la polémique autour de ce thème, Akhenaton a tenu à apporter des précisions concernant le fait qu’il aimerait changer la chanson « Jump »…

C’ÉTAIT UNE PLAISANTERIE – AKHENATON

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Akhenaton avait donné son opinion sur la musique d’entrée de l’Olympique de Marseille : Jump de Van Halen. Selon lui, il faudrait la changer pour en faire un rap, il est revenu sur ses propos.

« Les gens me connaissent suffisamment bien pour savoir que c’était une plaisanterie. C’était du second degré. Je pense que ça prend de telles proportions, car il n’y a plus de deuxième degré nulle part. Dès que je finis les répétitions, je vais le faire et je vous l’envoie, promis. Pour vous montrer ce qu’on peut faire avec. » Akhenaton – Source : RMC (22/07/2020)