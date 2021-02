OM : Kamara a été partout

L’OM s’est incliné 0-2 face au PSG en clôture de la 23e journée de Ligue 1 dimanche soir. Voici la note et l’appréciation de Boubacar Kamara.

L’OM n’a pas été ridicule face à un PSG moyen dimanche. Malgré le pressing des olympiens, les parisiens ont maitrisé défensivement pour mieux contrer et faire mal à l’OM. Mbappé et Icardi ont marqué rapidement, l’OM aurait même pu encaisser plus de buts. De retour après une blessure, Boubacar Kamara n’a pas ménagé ses efforts lors de ce classique. Le milieu de terrain marseillais a pressé, il a mis de l’impact et a même tenté sa chance offensivement. Du bon Kamara…

la note de Bobacar Kamara : 6/10

Son appréciation