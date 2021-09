OM : « Kamara a évidemment manqué face à Lens mais il faut que le collectif dépasse cela »

Blessé contre Angers, Boubacar Kamara n’a pas participé à la défaite de l’OM face à Lens (2-3,) ce dimanche. Auteur d’un très bon début de saison, son absence a pu se faire ressentir…

Invité de notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, Gaël Biraud, rédacteur en chef des sports à La Marseillaise, a insisté sur l’importance du collectif marseillais, lorsque qu’un cadre venait a manquer une rencontre :

Il faut que le collectif passe un cap– Biraud

« On avait aussi dit que Guendouzi avait manqué face à Angers, et cette fois contre Lens il a été moyen, du coup on ressort de la rengaine. Alors oui Kamara est un élément indispensable de l’effectif cette saison, c’est une certitude. Surtout au milieu de terrain, où je le trouve plus précieux qu’en défense centrale. Alors oui il a manqué, mais comme dit Sampaoli il faut dépasser ces individualités, et que le collectif passe ce cap. » Gaël Biraud— Source: FCM (27/09/21)

En effet, comme le précise le compte Stats du foot, l’OM n’a gagné qu’un seul de ces 18 derniers matches en compétition officiel quand Kamara n’est pas là. Le club olympien a compilé 9 matches nuls et 8 défaites quand son milieu ou défenseur central n’est pas là. Un chiffre qui montre l’importance de Kamara dans l’équilibre de l’équipe…