OM: « Lens a montré les limites de l’équipe de Sampaoli »

La défaite de l’Olympique de Marseille face à Lens a fait reculer les olympiens à la troisième place du championnat. C’est l’une des premières contre-performances de l’OM depuis le début de la saison. Un échec qui peut être inquiétant selon Florent Gautreau…

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille n’a pas été aussi tranchant que d’habitude, ainsi les hommes de Sampaoli en ont payé le prix fort en s’inclinant face à Lens.

Une défaite qui peut semer le doute pour Florent Gautreau ;

Des joueurs qui ne savaient pas quoi faire– Gautreau

« J’ai eu l’impression de voir des joueurs qui ne savaient pas quoi faire, une première depuis le début de la saison. Il y a eu problème de tactique et de positionnement. On a envie de voir cette équipe là de l’OM, en revanche si le doute s’installe ça peut fragiler cette équipe. Lens a montré les limites de l’Olympique de Marseille, Sampaoli s’était dit satisfait de son recrutement, mais quand je vois son banc c’est l’un des entraineurs qui fait le moins de changement. » Florent Gautreau— Source: RMC (28/09/21)

🗣💬 « Pour la première fois j’ai eu l’impression de voir quelques joueurs de l’OM perdus » ⚪🔵 @FlorentGautreau a trouvé l’effectif de l’OM très désorganisé face à Lens. #RMClive pic.twitter.com/it8e2UUvK3 — After Foot RMC (@AfterRMC) September 27, 2021

Dans le podcast consacré à l’OM sur RMC, Jonatan MacHardy a pointé du doigt la performance de Gerson et du milieu de terrain marseillais :

Gerson a été d’une discrétion évidente, proche de l’indigence — MacHardy

A LIRE AUSSI : Gerson, encore trop tiède…

« Le problème défensif sera récurrent cette saison, c’est le prix a payer pour avoir une équipe spectaculaire et qui donne à chaque fois des très bons matchs de L1. Mais je pense que ce match contre Lens, le gros problème a été au milieu de terrain. Fofana a pu tout faire, Gerson a été d’une discrétion évidente, proche de l’indigence. Je trouve que Guendouzi n’a pas été bon, c’est aussi le cas de William Saliba et de Luan Peres. Tout cela fait que Lens a marqué trois buts, et repart avec les trois points de la victoire. Ceci étant dit, le problème sur les côté en défense sera récurrent. » Jonatan MacHardy – Source: Podcast RMC (27/09/21)