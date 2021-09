OM : Kamara, capitaine multitâche

L’Olympique de Marseille a réalisé sa moins bonne prestation de ce début de saison ce mercredi soir face à Angers en terminant sur le score de 0-0 au Stade Raymond Kopa à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Boubacar Kamara, titulaire et capitaine lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a clairement montré un autre visage ce mercredi soir face à Angers au Stade Raymond Kopa. Un match bien plus poussif que les précédents avec un remaniement en défense et au milieu de terrain. Présent dans le onze Boubacar Kamara a été l’un des meilleurs marseillais.

Kamara, capitaine multitâche

Toujours un plaisir de voir un minot formé au club arborer le brassard de capitaine. Bouba Kamara était capitaine et homme hybride de cette première mi-temps. Ce dernier était comme à son habitude milieu de terrain quand l’OM avait le ballon, mais nouveauté il retrouvait son poste de formation défenseur central entre Léo Balerdi et Duje Caleta Car à la perte de la balle. Il a une nouvelle fois affiché son autorité dans des duels importants, rattrapant des erreurs individuelles. Une nouvelle fois important dans l’équilibre et la solidité de l’équipe. Il est sorti à un quart d’heure de la fin du match, se plaignant d’une gène derrière la cuisse. « J’ai ressenti une douleur, à peu prêt similaire à celle de l’année dernière en un peu moins forte. On verra demain avec le club ce qu’il en est.» a-t-il confié à Prime Vidéo. Gueye l’a remplacé…