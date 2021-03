OM : Kamara, « C’est le meilleur joueur du championnat ! »

Alvaro Gonzalez était en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Perpignan pour affronter Canet-en-Roussillon. Le défenseur a été dithyrambique sur son partenaire, Boubacar Kamara.

Depuis le début de la saison, le meilleur joueur de l’OM est certainement Boubacar Kamara. Il brille au milieu de terrain en rassurant sa défense et en tentant d’apporter offensivement. En conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Perpignan pour affronter Canet-en-Roussilon, l’Espagnol n’a pas hésité à couvrir son coéquipier d’éloges !

A LIRE : OM : Larguet confirme 2 absents pour le match de Coupe de France !

« Kamara? Pour moi, c’est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement. Jouer en défense centrale, c’est plus facile qu’au milieu. Il l’a fait pour l’équipe. Je regarde les matchs chez moi et les choses qui se passent sur le terrain et pour moi, c’est le meilleur joueur du championnat. Il a 21 ans, on dirait qu’il en a 30. C’est le meilleur joueur de Ligue 1 pour moi ! » Alvaro Gonzalez- Source : Conférence de presse (05/03/21)