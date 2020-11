OM : « Kamara est moins bon à cause du collectif… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille consacré à Boubacar Kamara. Le minot formé à l’OM brille avec les Espoirs mais semble en dedans avec l’OM. Pour Nicolas Filhol, c’est un problème dû au collectif…

La saison dernière, Boubacar Kamara a été officiellement placé au milieu de terrain par André Villas-Boas. Cette année, il n’est pas au mieux, à l’image de l’équipe. Durant la session de questions / réponses à la fin de l’émission Débat Foot Marseille diffusée en direct ce lundi, un internaute a demandé à nos journalistes et à Jean-Charles De Bono ce qu’ils pensaient du rendement de Kamara avec les Espoirs. Selon Nicolas Filhol, la différence de niveau est surtout dû au collectif…

à l’image de l’équipe, KAMARA est de plus en plus frileux

« Kamara, on se disait : cette place de numéro 6 est intéressante pour lui parce qu’il a de la qualité technique, faire ce petit dribble, cette petite passe… Mais à l’image de l’équipe, il est de plus en plus frileux, il prend de moins en moins de risques… Je pense que c’est ce collectif négatif qui le pousse à jouer comme ça. Il est moins bon parce que le collectif est plus frileux, plus défensif. Il a besoin de jouer vers l’avant. Cette équipe de France Espoirs, il a de bons appels en profondeur, ça bouge beaucoup plus… » Nicolas Filhol (journaliste Football Club de Marseille) – Source : Footballclubdemarseille.fr (23/11/2020)

Retrouvez l’intégralité du dernier Débat Foot MArseille