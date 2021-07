OM : Kévin Diaz s’enflamme sur ces 4 joueurs après la victoire contre le Servette !

Victorieux jeudi 3-1 contre le FC Servette, l’Olympique de Marseille a proposé un contenu intéressant. Kévin Diaz, consultant pour RMC Sport, a été séduit par la partition de ces quatre olympiens.

Pour son troisième match amical, l’OM affrontait jeudi le Servette Genève. Et comme lors des deux précédentes rencontres, les marseillais se sont imposés. Kévin Diaz, consultant pour RMC, a été agréablement surpris de la performance des ces quatre joueurs marseillais.

Avec Gerson, Konrad, Kamara et Ünder, on a vu des prémices de joueurs de grande qualité — diaz

« On ne va pas s’enflammer. Cela ne reste qu’un match amical contre le Servette, mais on a vu de belles choses. Si on avait rien vu, on aurait dit que Marseille n’a rien proposé. Il y avait de l’ambiance. Sur la pelouse, on a vu des prémices de joueurs de grande qualité. Avec Gerson, (Konrad) De la Fuente, (Boubacar) Kamara et (Cengiz) Ünder, c’est très encourageant » – Kevin Diaz – Source: RMC Sport (16/07/2021)

