OM : « Kolasinac doit se remettre en question mais on le met en difficulté »

Notre consultant Jean-Charles De Bono est revenu sur les difficultés de Sead Kolasinac. Si l’ancien milieu de l’OM affirme que le Bosnien doit se remettre en question, il déplore aussi une mauvaise utilisation de ses capacités.

Après un passage mitigé à Arsenal, Sead Kolasinac peine à convaincre depuis son arrivée à Marseille en janvier 2022. Recruté à l’inter-saison à la demande de Jorge Sampaoli, le défenseur bosnien est sous le feu des critiques. En difficulté lors du match amical contre Milan dimanche (0-2), Kolasinac doit faire son auto-critique selon notre consultant Jean-Charles De Bono. L’ancien « minot » regrette une mauvaise utilisation de la nouvelle recrue marseillaise.

« Il a malheureusement été le moins bon lors de ce match. Je suis un ancien joueur et je ne veux pas le critiquer gratuitement mais c’est aussi à lui de se remettre en question. Le rôle qu’on lui donne ne lui convient pas. Cette position de piston n’est pas faite pour lui. Il faut des joueurs rapide, à l’aise balle au pied. Je pense qu’il serait beaucoup plus efficace dans une défense à quatre en jouant dans l’axe. Il devrait abandonner son côté gauche. C’est un joueur assez lourd. Il ne va pas récupérer le ballon et dribbler toute l’équipe adverse sur son côté. Il essaye tant bien que mal de participer à l’animation offensive et défensive mais malheureusement ce n’est pas son registre. Son entraîneur le met plus en difficulté qu’autre chose. Je ne comprends pas pourquoi mettre un joueur en déséquilibre dans une rencontre comme celle-là. Tu vas perdre en efficacité dans le collectif. Je n’ai pas compris son utilisation. C’est un joueur qui a des qualités et qui pourrait être utile mais lors de ce match, il n’a pas été bon. Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (01/08/2022)

OM – AC Milan : Djellit détruit plusieurs joueurs après la défaite au Vélodrome ! – https://t.co/DNcQ6q4Mw6 pic.twitter.com/amXnU8FzCI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 1, 2022

Vaut mieux jouer à 10 qu’avec Kolasinac — Djellit

Dépassé lors de la première mi-temps du match amical contre Milan, le défenseur bosnien n’a pas été épargné par Nabil Djellit. Le journaliste lui reproche son apport offensif inexistant et un mauvais placement défensif.

« Un contre d’école du Milan AC. Beau but. Vraiment. (…) En défense l’OM c’est une cata. Kolasinac en particulier. Giroud comme à la parade 2-0. (…) L’OM se fait démonter… Les 3 derrière, des maçons. Terrible. Vaut mieux jouer à 10 qu’avec Kolasinac. Milan peut envoyer son banc. Y a pas eu photo. La défense nulle, l’attaque inexistante. Guendouzi en retard comme son club. C’était un match d’entraînement pour le Milan AC. Pour rappel, en retard au niveau préparation physique par rapport à l’OM… La Serie A démarre plus tard. Faudrait que l’UEFA pense à un chapeau 5 pour l’OM en Ligue des champions… »

