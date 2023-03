OM : Kolasinac, l’autre leader exemplaire !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé face 0-1 à Rennes. Les marseillais consolident leur second place, FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Sead Kolasinac.

L’OM s’est imposé 0-1 à Rennes dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Une victoire importante attendue après la grosse claque reçue face au PSG et surtout l’incroyable élimination face à Annecy en Coupe de France. Les marseillais ont bien entamé cette rencontre, Under a eu une belle occasion non cadrée, puis Clauss a buté sur Mandanda. Les marseillais ont proposé un pressing haut qui a gêné les rennais, mais cette domination n’a pas été concrétisée. Finalement, les hommes de Brune Genesio ont répondu par un jeu rapide vers l’avant, profitant des largesse de Tavares dans son couloir droit. Gouiri a trouvé la barre, Kalimuendo a buté sur Lopez. En seconde mi-temps, l’OM a trouvé la faille en jouant rapidement un coup franc, Kolasinac concluant cette action (0-1 / 57′). Un avantage qui sera conservé jusqu’au bout par les olympiens, Rennes étant incapable de se procurer de véritables occasions franches. Une victoire capitale malgré une prestation moyenne.

La note de Sead Kolasinac: 7.5/10

« Kolasinac, l’autre leader exemplaire !

Comme Sanchez, le défenseur ne lâche jamais. Aligné axe gauche dans la défense à trois, ce dernier avait fort à faire avec Doku. Il s’en est bien sorti malgré un avantage de vitesse pour l’ailier belge. L’ancien défenseur d’Arsenal a été propre dans ses relances, il a gagné la majorité de ses duels et a souvent proposé des solutions dans le camp breton. Un match solide ponctué par un but bien senti sur le coup franc rapidement joué par Veretout, il est idéalement placé pour conclure suite à la passe d’Under. Un défenseur polyvalent, sérieux qui devrait prolonger son contrat qui arrive à terme en juin…

L’Equipe 7/10 Même s’il a parfois tangué face à la vitesse des Rennais sur son côté, il a été assez solide défensivement, difficile à bouger et à passer. La sortie de Doku ne lui a pas fait de mal. Et il a encore été décisif offensivement, avec son quatrième but de la saison, au bout d’une belle combinaison sur coup franc (57e). Maxifoot 6.5/10 Dans l’axe gauche de la défense à trois, le Bosnien a tenu son rang sur cette partie. Comme souvent, le défenseur central de l’Olympique de Marseille a utilisé ses qualités physiques pour s’imposer dans les duels, notamment devant Doku en début de partie. Propre dans ses transmissions, il a eu le souci de jouer vers l’avant et a bien évidemment marqué ce but, à bout portant, pour ouvrir le score. Footmercato 7.5/10 Titularisé dans la défense à trois d’Igor Tudor, le défenseur passé par les Gunners s’est d’abord montré solide face à Doku (24e). Mis sous pression par les Rennais, à l’instar de ses coéquipiers, le Bosnien aux 51 sélections a, pourtant, bien tenu son rang. Solide dans le duel et disponible sur le front de l’attaque, il est parfaitement placé pour reprendre le caviar d’Under (57e). Auteur de son 4e but en L1 cette saison, il n’a jamais baissé le pied dans ce match (12 ballons récupérés, 3 interceptions). Assurément, l’un des grands artisans du succès olympien.

C’est vraiment une grande victoire car ce n’est facile pour personne ici à Rennes

« « Je l’avais dit avant le match c’était important d’envoyer un message. Les autres ont fait match nul et c’était une opportunité pour nous de jouer ici. On voulait faire un bon résultat et finalement on prend ces trois points qui sont fantastiques bravo aux joueurs. On sent qu’il y a un truc particulier avec l’Olympique de Marseille . On avait travaillé sur des aspects mentaux et finalement les gars ont été supers. C’est vraiment une grande victoire car ce n’est facile pour personne ici à Rennes. C’est une des meilleures équipes de Ligue 1 donc venir gagner ici avec une semaine particulière c’est vraiment extraordinaire. » Igor Tudor – Source Prime Video » (05/03/2023)