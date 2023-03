OM : « Kolasinac me fait penser à un joueur de quartier »

Irréprochable dans son investissement depuis le début de la saison, Sead Kolasinac s’est imposé comme un élément fort du onze marseillais. Dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono et Patrick Bosso ont loué les qualités du défenseur bosnien.

Arrivé sur la pointe des pieds à l’Olympique de Marseille en janvier 2022, Sead Kolasinac s’est imposé cette saison comme un des joueurs importants du système mis en place par Igor Tudor. Régulièrement titulaire dans la défense à trois imaginée par l’entraineur croate, il a gagné sa place en se montrant exemplaire dans son attitude et dans son investissement. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Patrick Bosso loue le mental à toute épreuve du défenseur bosnien de 29 ans.

À LIRE AUSSI : OM : De Bono emballé par ce remplaçant (qui lui rappelle Vercruysse)

Kolasinac est un joueur de devoir

« Kolasinac me fait penser à des joueurs de club de quartiers. C’est un joueur de devoir. J’ai l’impression que quand il a finis un match avec l’OM, il peut aller faire un tournoi à Saint-Barnabé. Quand je regarde son comportement, sa manière de tacler et de se tenir sur un terrain, j’ai cette impression. C’est très positif. Il s’identifie au club. Il est prêt à mourir sur le terrain. Il va mettre la tête dans les duels, c’est un vrai dur. Il se passe quelque chose avec les supporters. On a vu ce joueur un peu maladroit arrivé à Marseille, on s’est logiquement inquiété. Finalement, il se retrouve très bien dans le système à trois défenseurs de Tudor. » Patrick Bosso – Football Club de Marseille (20/03/2023)

Il est rentré dans la peau du marseillais

Il a des très bons déplacements sur le terrain. Il va là où on a besoin de lui. En début d’année, on se disait qu’il n’avançait pas, on remettait en doute sa condition physique, aujourd’hui, il s’est transformé. Il est rentré dans la peau du marseillais. Il est totalement dans l’esprit de la ville. Il est dans la vrai vie. C’est un joueur exemplaire. Il arrive avant et repart après. Il applique les consignes de son entraineur. C’est un joueur très sérieux. » Jean-Charles De Bono – Football Club de Marseille (20/03/2023)