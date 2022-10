OM : Kolasinac suffisamment solide pour débuter face à Tottenham ?

Samedi, l’Olympique de Marseille a perdu deux points précieux dans les dernières secondes face à Strasbourg dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Sead Kolasinac…

L’OM a réalisé une première mi-temps convaincante avec un turnover important. Dieng, Payet, Under et Kaboré ont été performant permettant à l’OM de mener logiquement 0-2 à la pause. L’international turc aurait dû marquer un ou deux buts de plus, mais le match était bien maitrisé. La seconde période a été tout autre, les marseillais se sont laissé aller à une gestion attentiste, et quand la défense a offert un but à Mothiba, le match a été relancé dans le dernier quart d’heure. Lopez a sauvé les siens, mais il n’a rien pu faire dans les derniers instants et cette reprise de volée déviée de Gameiro. Le coaching de Tudor a été négatif, les joueurs ont trop reculé en fin de match et ont été punis.

La note de Sead Kolasinac : 7/10

Son appréciation

« Kolasinac suffisamment solide pour débuter face à Tottenham ?

Aligné comme axial gauche, ce qui est clairement son meilleur poste, l’international bosnien a été solide. Il a fait parler sa puissance dans les duels et prouve qui revient fort après sa blessure. Tudor a décidé de l’économiser en le remplaçant par le jeune Touré à la 65e minute. Preuve que Kolasinac est un candidat au poste de titulaire face à Tottenham demain soir.

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Une belle prestation du »Tank », impossible à bouger pendant une grosse heure et qui s’est même signalé dans le camp adverse. Bien plus à l’aise que lors de ses apparitions contre Lens et Francfort. Remplacé par I. TOURÉ (65e), qui n’avait plus joué depuis le déplacement à Angers, le 30 septembre, et a été dépassé. Le géant est parti à la pêche sur l’action du 2-1 (76e), et son dégagement de la tête n’est pas assez efficace sur l’ultime action strasbourgeoise conclue par Gameiro (90e+3). Maxifoot 5/10 Titularisé à gauche de la défense à trois, le Serbe a livré un match correct. Malgré quelques difficultés sur certaines accélérations adverses, il a été sérieux dans ses interventions. Footmercato 5.5/10 Une bonne interception devant Pierre-Gabriel en début de match (7e) et un total de quatre ballons dégagés. Associé sur la droite de la défense à Mbemba et Balerdi, il s’est montré convaincant face à une attaque strasbourgeoise tout de même en panne.

LA RÉACTION D’IGOR TUDOR APRÈS LA RENCONTRE

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. En première mi-temps, nous devons mener cinq buts à zéro. Ce n’est pas normal de concéder ses deux buts. Je suis énervé parce que nous n’avons pas gagné. Il n’y a pas beaucoup de temps pour ressasser, on doit se concentrer sur mardi. Je ne sais pas, ils ont peut-être pensé que le match était terminé, je criais l’inverse sur le banc » Igor Tudor – Source : Canal+ (29/10/2022)

