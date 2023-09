OM : Kondogbia bien trop quelconque !

Dans un contexte extra sportif pesant, l’OM a proposé un visage attrayant à Amsterdam face à l’Ajax et a ramené un match nul (3-3). Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de ce match.

Marcelino n’est plus le coach de l’OM et son successeur, Pancho Abardonado a réussi sa première. Si la défense a été en difficulté à l’image des deux premiers buts offerts aux néerlandais sur des fautes grossières de Mbemba et Gigot, l’équipe a eu le caractère de réagir et de revenir deux fois au score. L’attaquant a été plus enthousiasmante malgré beaucoup de ratés, le bloc plus haut et le pressing bien plus agressif. Vu le calendrier à venir, les joueurs vont devoir rapidement continuer dans cet état d’esprit en resserrant la défense.

La note de Geoffrey Kondogbia : 4/10

Son appréciation

Kondogbia bien trop quelconque !

Si l’axe de la défense a souffert c’est aussi par ce qu’il n’a pas été à la hauteur. En grande difficulté en première mi-temps, il a ensuite été d’avantage soutenu par Rongier. Il a raté bien trop de passes, il n’était pas dans le rythme. Si son retour de blessure est une raison pour expliquer cette contre performance, la recrue phare du mercato avec Aubameyang va devoir faire bien plus…

