L’Olympique de Marseille concède un match nu face à Strasbourg (1-1) ce samedi à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain olympien Geoffrey Kondogbia s’est exprimé au micro de Canal + juste après la rencontre :

« Dans l’ensemble en première mi-temps je pense qu’on met les éléments. L’idée c’était de repartir sur les mêmes bases en seconde période mais cela n’a pas été du tout le cas. La seconde période a été plus que mauvaise et cela nous met en difficulté pour prendre les trois points ici.on n’a pas respecté le projet que l’on s’était dit à la mi-temps, après il y a aussi un adversaire en face qui est là pour te compliquer la tâche. Mais c’est d’abord à nous de mettre les éléments pour respecter ce que l’on s’était dit. Tout le monde a conscience de la situation (du classement en championnat, ndlr), maintenant il va falloir travailler et penser à la site, dans le football on n’a pas le temps de trop cogiter même si c’est important de se remettre tout le temps en question. Il faut qu’on augmente le niveau et les intentions. On n’est pas à notre place, maintenant la réalité , elle est là. Il faut que chacun se regarde dans la glace et redouble d’effort, ça passe par le travail pour revenir avec d’autres intentions. » a ainsi déclaré Kondogbia au micro de Canal + au terme du match nul concédé par l’OM à Strasbourg.

Suivez le débrief du match Strasbourg OM (1-1) à chaud en direct ci dessous :